Apple'ın Sarmal Ekranlarla İlgili Patent Aldı

Akıllı telefon üreticileri, klasik telefon tasarımından çıkmak ve yeni tasarım hatları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Katlanabilir ekranlardan sonra sarmal ekranlar da gelecek ekran teknolojileri arasında gösteriliyor ve ortaya çıkan bir patente göre Apple sarmal ekranlar üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz ayın sonunda ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'ın sarmal ekranlı (wrap-around display) akıllı telefonlar ile ilgili bir devam patentini yayınladı. Apple, sarmal ekran için 2013 Mart ayından beri tam on üç kez patent başvurusunda bulundu.

Patently Apple tarafından bildirilen habere göre patent temel olarak, mevcut bir patent hakkında yeni bilgiler getiriyor ve daha önce alınmış patentlerdeki detayları değiştiriyor. Dolayısıyla bu patent tamamen yeni olmamakla birlikte, eski patentlerin güncellendiği gerçeği, Apple’ın bu teknolojiyle hâlâ ilgilendiğinin en büyük göstergesi. Bu ekran tipinin ise gerçekten bitmiş bir ürün haline getirilip getirilmediği bilinmiyor.

Apple’ın aldığı patent:

Patente eklenen yeni bilgiler, cihazın ekranının telefonu tamamen sarmasını içeriyor. Diğer akıllı telefon üreticileri de bu standart ekran ve gövde oranını değiştirmek için çaba sarf ediyor. Xiaomi Mi Mix Alpha, Apple’ın aldığı patente en çok benzeyen telefon diyebiliriz.

Apple, bu ekran üzerinde çalışmalarını devam ederken görünen o ki ince eleyip sık dokuyor. Özellikle katlanabilir ekran teknolojisinde çalışmalar yapan iki dev şirket Samsung ve Huawei, telefonlarının ekranlarında büyük sorunlarla karşılaştılar. Apple, buna benzer bir sorun yaşamamak için yeni geliştirdiği teknolojilerde genellikle çok titiz davranıyor ve hazır olduğuna emin olmadığı bir teknolojiyi piyasaya sürmüyor.

Samsung, sarmal ekranlar üzerinde çalışan başka bir şirket ve yıllardır ekranın sınırlarını yanlara doğru genişletmeye çalışıyor ve buna ‘Edge’ ekran diyor. Ancak Apple’ın aldığı patent Samsung’un Edge ekranlarından farklı. Apple’ın amacı tamamen ekran olan bir telefon. Bu teknolojinin iPhone 12’de gelmesi neredeyse imkânsız görünüyor.