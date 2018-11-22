Apple, Satıcıları Demo Telefon Almaya Zorlamakla Suçlanıyor

Güney Koreli satıcılar, Amerikan devinin koyduğu şartlardan rahatsız. Apple demo telefonları satın almak ve Apple’ın isteklerine göre reyon hazırlamak zorunda olan satıcılar şikayetçi.

Kore Mobil Distribütörleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, bu stratejilere yönelen tek firmanın Apple olduğu belirtildi. Diğer üreticiler ise telefonları ücretsiz olarak dağıtıp, promosyon dönemi sonunda geri topluyorlar.

Apple’ın bu stratejiye geçmesinin sebebi olarak iPhone’un popülerliği gösteriliyor. Satıcılar iPhone satmak istiyorlarsa bu şartları kabul etmek zorundalar.

Apple ayrıca demo ürün satın almayan ve Apple’ın oldukça sıkı şartlarına uygun bir sergileme standı oluşturmayan satıcıların telefonlarını satmasına izin vermiyor.

Detayları kesin olarak bilinmemekle beraber Apple’a karşı toplu bir dava açılması ve Adil Rekabet Kurumu’na başvurulması da gündemde. Apple daha önce de tamir masraflarının ödemesini aracı kurumlardan aldığı ve telekomünikasyon şirketlerini iPhone X ve iPhone 8 reklamlarının ödemesini yapmaya zorladığı gerekçesiyle dava edilmişti.