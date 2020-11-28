Apple Silicon M1 İşlemcili MacBook’lara Uyumlu Oyunlar

Apple’da Silicon M1 işlemciler ile yeni bir dönem başladı. Pil ömrü, uygulama hızı, grafik dâhil birçok alanda iyileştirmelere sahip olan yeni nesil M1 işlemcili MacBook modelleri de 17 Kasım itibariyle ülkemizde satışa sunuldu. Yeni işlemcili MacBook’lar artık oyun alanında da adlarından söz ettirmeyi başaracak gibi duruyor.
Tabii doğal olarak yeni M1 işlemcili Mac modelleri oyun sistemlerimizin yerini almayacak. Fakat bu yeni bilgisayarlar, hem Apple ekosisteminde iş yapan hem de ara sıra oyun oynamayı seven kullanıcılar için bir hâyli yeterli performans sunuyor. Gelin hep beraber Apple Silicon M1 işlemcili MacBook’lara uyumlu oyunlara yakından bir göz atalım.
Apple Silicon M1 işlemcili MacBook Pro’da denenen oyunlar:
Apple Silicon M1 işlemciye sahip MacBook’lara uyumlu oyunlar:
- Borderlands 3
- World of Warcraft
- Shadow of the Tomb Raider
- Minecraft
- League of Legends
- DOTA 2
- BioShock 2: Remastered
- Among Us
- F1 Mobile Racing
- Stardew Valley
- Dead Trigger 2
- Soul Knight
- Monument Valley
- DiRT Rally
- Borderlands 2
- Cuphead
- Middle-earth: Shadow of Mordor
- Dying Light
- The Pathless
- Deus Ex: Mankind Divided
- Batman: Arkham City
- The Sims 4
Borderlands 3
- Ortalama FPS: 23-30
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: En yüksek - Orta
Intel işlemcili MacBook modellerinde optimizasyonu yerlerde olan Borderland 3, M1 işlemcili MacBook Pro’da oynanabilir şekilde çalışıyor. Tabii Borderlands 3 orta ayarlarda oynanabilir ortalama 30 FPS değerlerine ulaşıyor. Fakat oyunun çalışması bile büyük bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.
World of Warcraft
- Ortalama FPS: 45-60
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: En yüksek - Orta
Bildiğiniz üzere M1 işlemcileri çok yeni ve denen hiçbir oyunun aslında resmi M1 uyumlu versiyonları henüz çıkmadı. Bir tanesi hariç. World of Warcraft resmi olarak M1 desteği bulunan ilk oyun oluyor. Ultra ayarlarda gayet oynanabilir ortalama 45 FPS alınabilen WoW, orta ayarlarda 60 FPS değerini yakalamayı başarıyor.
Shadow of the Tomb Raider
- Ortalama FPS: 25-30
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: En yüksek - Orta
Apple tarafından da yeni M1 işlemcili MacBook’ların oyun performansını göstermek için kullanılan Shadow of the Tomb Raider, Ultra ayarlarda beklentilerin biraz altında kalıyor. Fakat grafik ayarları orta seviyeye çekildiğinde 30-35 FPS arası oynanabilir değerler elde edilebiliyor
Minecraft
- Ortalama FPS: 100+
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: En yüksek
Apple Silicon M1 işlemcili MacBook’larda performansı en çok merak edilen oyunların başında Minecraft geliyordu. Minecraft ise beklenildiği üzere Ultra ayarlarda 100 FPS’in üzerine çıkarak sorunsuz bir oyun deneyimi yaşatıyor.
League of Legends
- Ortalama FPS: 90
- Çözünürlük 2560 x 1600p
- Grafik ayarları: En yüksek
League of Legends de malum popülerliği nedeniyle M1 işlemcili MacBook’larda ilk denenen oyunlardan biri oluyor. Orta ayarlarda ve 1080p’de 100 üzeri FPS alınabilirken, 2560 x 1600p çözünürlükte en yüksek ayarlarda ortalama 90 FPS alınabiliyor. Yani genel olarak LoL M1 işlemci destekli versiyonu henüz çıkmamasına rağmen çok iyi bir performans gösteriyor.
DOTA 2
- Ortalama FPS: 45-60
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: En yüksek
Bir diğer çok merak edilen oyun ise DOTA 2 olarak karşımıza çıkıyor. Ultra ayarlarda 45 FPS civarlarında dolaşan oyunda, birkaç ayarı orta seviyeye düşürerek sabit 60 FPS almak çok kolay oluyor. Genel olarak DOTA 2 45 FPS değerinde de gayet akıcı oynanabiliyor.
BioShock 2: Remastered
- Ortalama FPS: 60
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: En yüksek
BioShock 2 serinin en sevilen oyunu olmasa da optimizasyonunun ne kadar iyi olduğunu bir kere daha gözler önüne seriyor. Oyunun Remastered yani grafikleri yenilenmiş versiyonu bile ultra ayarlarda ortalama 60 FPS almayı başarıyor. Oyun ise gerçekten de sorunsuz ilerliyor ve FPS düşüşleri yaşanmıyor.
Among Us
- Ortalama FPS: Bilinmiyor
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: Varsayılan
Bildiğiniz üzere yeni M1 işlemciler ile MacBook’larda artık App Store uygulamaları ve oyunları çalışabiliyor. Henüz optimizasyonları çok iyi olmasa da bu oyunlar gayet akıcı şekilde oynanabiliyor. Among Us da en popüler mobil oyunlardan biri olarak M1 işlemci ile gayet sorunsuz çalışıyor.
F1 Mobile Racing
- Ortalama FPS: 60
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: En yüksek
App Store’daki bazı oyunlar MacBook için klavye desteğine yavaş yavaş sahip olmaya başlıyor. Fakat bu oyunlar dışında kalanları mecburen fare ile oynuyorsunuz. F1 Mobile Racing her ne kadar yeni MacBook’larda çalışsa da fare ile oynamak şu an pek rahat olmuyor.
Dead Trigger 2
- Ortalama FPS: 60
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: En yüksek
Dead Trigger 2 ise yeni M1 işlemcili MacBook’larda klavye desteğine sahip olan nadir iOS oyunlarından biri. Ayrıca Dead Trigger 2 en yüksek ayarlarda akıcı olarak çalışıyor.
Soul Knight
- Ortalama FPS: Bilinmiyor
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: Varsayılan
Klavye desteğine sahip olan bir diğer iOS oyunu ise Soul Knight oluyor. Oyunun grafik ayarlarını veya FPS değerini takip etmek için bir araç bulunmuyor. Fakat Soul Knight M1 işlemci ile sorunsuz çalışıyor.
Monument Valley
- Ortalama FPS: 60
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: Varsayılan
Listemizdeki son mobil oyun ise Monument Valley oluyor. Klavye desteği bulunmayan bu oyun aslında buna pek gerek de duymuyor. Monument Valley fare ile rahatça oynanabiliyor ve sıkıntısız çalışıyor.
Stardew Valley
- Ortalama FPS: 60
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: Varsayılan
Eski RPG oyunlarının atmosferinde bir hayatta kalma oyunu olan Stardew Valley, iOS’un ve Steam’in en sevilen Indie oyunlarından biri. Bu oyunun hem Steam hem de App Store versiyonu M1 işlemci ile sorunsuz çalışıyor.
DiRT Rally
- Ortalama FPS: 30
- Çözünürlük: 2560 x 1600p
- Grafik ayarları: En yüksek
DiRT Rally, garip bir şekilde şu an ekstra bir monitör kullanıyorsanız grafik ayarlarını ve çözünürlüğü değiştirmenize izin vermiyor. Fakat DiRT Rally, ultra ayarlarda ve 2560 x 1600p çözünürlükte ve gayet akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunun ayarları orta seviyeye çekildiğinde ise ortalama 50 FPS elde edilebiliyor.
Borderlands 2
- Ortalama FPS: 45
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: En yüksek
Borderlands 2 ortalama 45 FPS’lik performansı ile bir miktar hayal kırıklığı yaşatıyor. Fakat Borderlands 2, Mac optimizasyonu kötü olan bir oyun. Bu nedenle oyunun M1 işlemci destekli versiyonunun ortalama 60 FPS’i rahat bir şekilde yakalayacağı düşünülüyor.
Cuphead
- Ortalama FPS: 60
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: Varsayılan
Middle-earth: Shadow of Mordor
- Ortalama FPS: 30
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: En yüksek
Dying Light
- Ortalama FPS: 45
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: En yüksek
The Pathless
- Ortalama FPS: 40-60
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: En yüksek-Orta
Deus Ex: Mankind Divided
- Ortalama FPS: 24
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: En yüksek
Batman: Arkham City
- Ortalama FPS: 60
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: En yüksek
The Sims 4
- Ortalama FPS: Bilinmiyor
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik ayarları: En yüksek
Apple Silicon M1 işlemcili MacBook’larda canlı canlı oynanışını görebildiğimiz oyunlar şu an için bu kadar. Eğer daha fazla test edilen oyunları ve detaylarını incelemek istiyorsanız oyun geliştiricisi Thomas Schranz tarafından yapılan tabloya buradan ulaşabilirsiniz. M1 işlemci ile sorunsuz çalışan oyunların geneli şu an karışık bir performans ortaya koyuyorlar. Fakat genel tablo oldukça umut verici duruyor. Resmi M1 desteği ile bu oyunlar ve daha fazlası yeni MacBook’larda daha da sorunsuz çalışacaktır.