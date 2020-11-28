Apple Silicon M1 İşlemcili MacBook’lara Uyumlu Oyunlar

Bildiğiniz üzere Apple’da artık Intel dönemi bitti. İlk nesil iPad’lerden bu yana mobil sektörde kendi işlemcisini üreten Apple, MacBook’larda da yeni bir dönemi başlattı ve Apple Silicon M1 işlemcili yeni Mac modellerini satışa sundu. Birçok alanda performans iyileştirmeleri sağlayan yeni M1 işlemcileri, oyun kısmında da geri kalmıyor. Hep beraber M1 işlemcili MacBook’larla uyumlu oyunlara yakından bakıyoruz.

Apple’da Silicon M1 işlemciler ile yeni bir dönem başladı. Pil ömrü, uygulama hızı, grafik dâhil birçok alanda iyileştirmelere sahip olan yeni nesil M1 işlemcili MacBook modelleri de 17 Kasım itibariyle ülkemizde satışa sunuldu. Yeni işlemcili MacBook’lar artık oyun alanında da adlarından söz ettirmeyi başaracak gibi duruyor.

Tabii doğal olarak yeni M1 işlemcili Mac modelleri oyun sistemlerimizin yerini almayacak. Fakat bu yeni bilgisayarlar, hem Apple ekosisteminde iş yapan hem de ara sıra oyun oynamayı seven kullanıcılar için bir hâyli yeterli performans sunuyor. Gelin hep beraber Apple Silicon M1 işlemcili MacBook’lara uyumlu oyunlara yakından bir göz atalım.

Apple Silicon M1 işlemcili MacBook Pro’da denenen oyunlar:

Apple Silicon M1 işlemciye sahip MacBook’lara uyumlu oyunlar:

Borderlands 3

World of Warcraft

Shadow of the Tomb Raider

Minecraft

League of Legends

DOTA 2

BioShock 2: Remastered

Among Us

F1 Mobile Racing

Stardew Valley

Dead Trigger 2

Soul Knight

Monument Valley

DiRT Rally

Borderlands 2

Cuphead

Middle-earth: Shadow of Mordor

Dying Light

The Pathless

Deus Ex: Mankind Divided

Batman: Arkham City

The Sims 4

Borderlands 3

Ortalama FPS: 23-30

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: En yüksek - Orta

Intel işlemcili MacBook modellerinde optimizasyonu yerlerde olan Borderland 3, M1 işlemcili MacBook Pro’da oynanabilir şekilde çalışıyor. Tabii Borderlands 3 orta ayarlarda oynanabilir ortalama 30 FPS değerlerine ulaşıyor. Fakat oyunun çalışması bile büyük bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

World of Warcraft

Ortalama FPS: 45-60

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: En yüksek - Orta

Bildiğiniz üzere M1 işlemcileri çok yeni ve denen hiçbir oyunun aslında resmi M1 uyumlu versiyonları henüz çıkmadı. Bir tanesi hariç. World of Warcraft resmi olarak M1 desteği bulunan ilk oyun oluyor. Ultra ayarlarda gayet oynanabilir ortalama 45 FPS alınabilen WoW, orta ayarlarda 60 FPS değerini yakalamayı başarıyor.

Shadow of the Tomb Raider

Ortalama FPS: 25-30

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: En yüksek - Orta

Apple tarafından da yeni M1 işlemcili MacBook’ların oyun performansını göstermek için kullanılan Shadow of the Tomb Raider, Ultra ayarlarda beklentilerin biraz altında kalıyor. Fakat grafik ayarları orta seviyeye çekildiğinde 30-35 FPS arası oynanabilir değerler elde edilebiliyor

Minecraft

Ortalama FPS: 100+

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: En yüksek

Apple Silicon M1 işlemcili MacBook’larda performansı en çok merak edilen oyunların başında Minecraft geliyordu. Minecraft ise beklenildiği üzere Ultra ayarlarda 100 FPS’in üzerine çıkarak sorunsuz bir oyun deneyimi yaşatıyor.

League of Legends

Ortalama FPS: 90

Çözünürlük 2560 x 1600p

Grafik ayarları: En yüksek

League of Legends de malum popülerliği nedeniyle M1 işlemcili MacBook’larda ilk denenen oyunlardan biri oluyor. Orta ayarlarda ve 1080p’de 100 üzeri FPS alınabilirken, 2560 x 1600p çözünürlükte en yüksek ayarlarda ortalama 90 FPS alınabiliyor. Yani genel olarak LoL M1 işlemci destekli versiyonu henüz çıkmamasına rağmen çok iyi bir performans gösteriyor.

DOTA 2

Ortalama FPS: 45-60

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: En yüksek

Bir diğer çok merak edilen oyun ise DOTA 2 olarak karşımıza çıkıyor. Ultra ayarlarda 45 FPS civarlarında dolaşan oyunda, birkaç ayarı orta seviyeye düşürerek sabit 60 FPS almak çok kolay oluyor. Genel olarak DOTA 2 45 FPS değerinde de gayet akıcı oynanabiliyor.

BioShock 2: Remastered

Ortalama FPS: 60

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: En yüksek

BioShock 2 serinin en sevilen oyunu olmasa da optimizasyonunun ne kadar iyi olduğunu bir kere daha gözler önüne seriyor. Oyunun Remastered yani grafikleri yenilenmiş versiyonu bile ultra ayarlarda ortalama 60 FPS almayı başarıyor. Oyun ise gerçekten de sorunsuz ilerliyor ve FPS düşüşleri yaşanmıyor .

Among Us

Ortalama FPS: Bilinmiyor

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: Varsayılan

Bildiğiniz üzere yeni M1 işlemciler ile MacBook’larda artık App Store uygulamaları ve oyunları çalışabiliyor. Henüz optimizasyonları çok iyi olmasa da bu oyunlar gayet akıcı şekilde oynanabiliyor. Among Us da en popüler mobil oyunlardan biri olarak M1 işlemci ile gayet sorunsuz çalışıyor.

F1 Mobile Racing

Ortalama FPS: 60

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: En yüksek

App Store’daki bazı oyunlar MacBook için klavye desteğine yavaş yavaş sahip olmaya başlıyor. Fakat bu oyunlar dışında kalanları mecburen fare ile oynuyorsunuz. F1 Mobile Racing her ne kadar yeni MacBook’larda çalışsa da fare ile oynamak şu an pek rahat olmuyor.

Dead Trigger 2

Ortalama FPS: 60

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: En yüksek

Dead Trigger 2 ise yeni M1 işlemcili MacBook’larda klavye desteğine sahip olan nadir iOS oyunlarından biri. Ayrıca Dead Trigger 2 en yüksek ayarlarda akıcı olarak çalışıyor.

Soul Knight

Ortalama FPS: Bilinmiyor

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: Varsayılan

Klavye desteğine sahip olan bir diğer iOS oyunu ise Soul Knight oluyor. Oyunun grafik ayarlarını veya FPS değerini takip etmek için bir araç bulunmuyor. Fakat Soul Knight M1 işlemci ile sorunsuz çalışıyor.

Monument Valley

Ortalama FPS: 60

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: Varsayılan

Listemizdeki son mobil oyun ise Monument Valley oluyor. Klavye desteği bulunmayan bu oyun aslında buna pek gerek de duymuyor. Monument Valley fare ile rahatça oynanabiliyor ve sıkıntısız çalışıyor.

Stardew Valley

Ortalama FPS: 60

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: Varsayılan

Eski RPG oyunlarının atmosferinde bir hayatta kalma oyunu olan Stardew Valley, iOS’un ve Steam’in en sevilen Indie oyunlarından biri. Bu oyunun hem Steam hem de App Store versiyonu M1 işlemci ile sorunsuz çalışıyor.

DiRT Rally

Ortalama FPS: 30

Çözünürlük: 2560 x 1600p

Grafik ayarları: En yüksek

DiRT Rally, garip bir şekilde şu an ekstra bir monitör kullanıyorsanız grafik ayarlarını ve çözünürlüğü değiştirmenize izin vermiyor. Fakat DiRT Rally, ultra ayarlarda ve 2560 x 1600p çözünürlükte ve gayet akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunun ayarları orta seviyeye çekildiğinde ise ortalama 50 FPS elde edilebiliyor.

Borderlands 2

Ortalama FPS: 45

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: En yüksek

Borderlands 2 ortalama 45 FPS’lik performansı ile bir miktar hayal kırıklığı yaşatıyor. Fakat Borderlands 2, Mac optimizasyonu kötü olan bir oyun. Bu nedenle oyunun M1 işlemci destekli versiyonunun ortalama 60 FPS’i rahat bir şekilde yakalayacağı düşünülüyor.

Cuphead

Ortalama FPS: 60

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: Varsayılan

Middle-earth: Shadow of Mordor

Ortalama FPS: 30

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: En yüksek

Dying Light

Ortalama FPS: 45

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: En yüksek

The Pathless

Ortalama FPS: 40-60

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: En yüksek-Orta

Deus Ex: Mankind Divided

Ortalama FPS: 24

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: En yüksek

Batman: Arkham City

Ortalama FPS: 60

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: En yüksek

The Sims 4

Ortalama FPS: Bilinmiyor

Çözünürlük: 1080p

Grafik ayarları: En yüksek

Apple Silicon M1 işlemcili MacBook’larda canlı canlı oynanışını görebildiğimiz oyunlar şu an için bu kadar. Eğer daha fazla test edilen oyunları ve detaylarını incelemek istiyorsanız oyun geliştiricisi Thomas Schranz tarafından yapılan tabloya buradan ulaşabilirsiniz. M1 işlemci ile sorunsuz çalışan oyunların geneli şu an karışık bir performans ortaya koyuyorlar. Fakat genel tablo oldukça umut verici duruyor. Resmi M1 desteği ile bu oyunlar ve daha fazlası yeni MacBook’larda daha da sorunsuz çalışacaktır.