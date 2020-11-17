Apple M1 İşlemci, Grafik Performansıyla GTX 1050 Ti'ı Geçti

GFXBench 5.0 grafik performansı testine giren Apple M1 işlemci, şaşırtıcı bir şekilde NVIDIA'nın GTX 1050 Ti ve AMD'nin RX 560 ekran kartlarını geride bırakmayı başardı. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu performansa rağmen M1 işlemcili bir Mac'te oyun oynamak pek de mümkün olmayacak.

Apple, kısa süre önce gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile masaüstünden dizüstüne kadar tüm Mac modellerinde Intel işlemcilerin yerini alacak olan ARM tabanlı işlemcisi M1’i resmi olarak duyurdu. Apple, M1 ile ilgili detaylı bir sunum yapmış olsa da işlemciyle ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yeni paylaşılan GFXBench 5.0 sonuçları, entegre GPU’ya sahip olan Apple M1 işlemcinin grafik performansını gün yüzüne çıkardı. Söz konusu GFXBench sonuçları hayranlık uyandıracak seviyede olmasa da Apple’ın M1 işlemci ile oldukça iyi bir grafik performansı sunacağının ipuçlarını sağlıyor.

Apple M1 işlemcinin grafik performansını gösteren sonuçlar

Tom's Hardware tarafından paylaşılan verilere göre Apple M1 işlemci, girdiği performans testlerinde daha çok oyuncu bilgisayarlarında karşımıza çıkan NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ve AMD Radeon RX 560 ekran kartlarından daha yüksek ortalama FPS değerlerine ulaşarak başarılı sayılabilecek bir grafik performansı sunuyor.

Hem GTX 1050 Ti hem de RX 560 yaklaşık üç yaşında ekran kartları olduğundan söz konusu karşılaştırmanın ne kadar adil olduğu tartışılabilir. Ancak sonuç olarak GTX 1050 Ti ve RX 560, 75W güç tüketen oldukça güçlü masaüstü ekran kartlarıyken Apple M1, entegre grafik birimine sahip ARM tabanlı bir işlemci. Dolayısı ile M1’in göstermiş olduğu performansı küçümsemek pek de doğru olmaz.

Apple M1, grafik noktasında dikkat çekici bir performans göstermiş olsa da M1’in GPU’suna güvenerek oyun oynamaya çalışmak çok da doğru bir tercih olmayabilir. Zira uzun süreli yüksek performans için güçlü bir soğutma sistemi büyük bir önem taşıyor ve M1 işlemciden güç alan MacBook Air’de bir fan dahi bulunmuyor. MacBook Pro ise tek fanlı nispeten zayıf denebilecek bir soğutma sistemine sahip.