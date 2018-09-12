Apple Park’ta yer alan Steve Jobs Tiyatrosu içerisinde gerçekleştirilecek Apple lansmanı öncesinde, Apple Store kısa süreliğine kapandı.

Teknoloji dünyası adeta nefesini tutmuş, bugünkü Apple lansmanını bekliyor. Türkiye saati ile 20.00'da gerçekleştirilecek olan lansmanda tanıtılacak olan ürünleri ve lansmanı nasıl izleyebileceğinizi bugün sizlerle paylaşmıştık. O haberimize hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Lansmana saatler kala Apple, Apple Store'u kısa süreli bakıma almışa benziyor. Türkiye mağazası da dahil olmak üzere Apple Store'a girmek isteyen herkes, kısa süre sonra geri gelineceğini belirten bir mesajla karşılaşıyor.

Apple 'hemen' dese de kullanıcılar, yaklaşık 3 saattir bu uyarıyı görmeye devam ediyor. Muhtemelen lansmandan hemen önce veya lansman sonrasında Apple Store, yepyeni ürünlerle güncellenerek karşımıza çıkacak.