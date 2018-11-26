Apple, geliştiricilerden aldığı %30'luk bir kesinti yüzünden tekelcilik yapmakla suçlanıyor. Apple'ın savunması ise direkt satıcı değil aracı oldukları yönünde.

Apple’ın, fiyat sabitleme davasında yapılan suçlamalardan kurtulabilmek için son şansı. Yüksek Mahkeme, Apple’ın App Store’da yapılan uygulamalardan alınan %30’luk kesinti hakkındaki savunmasını istiyor. Apple kendilerinin bir ‘satış ve distribütör temsilcisi’ olduğunu ve geliştiricilerin fiyatlar konusunda son sözü söylediğini ifade ediyor. Ayrıca %30’luk kesinti hakkındaki itirazların geliştiricilerden gelmesi gerektiğini, kesinti payını kullanıcıların değil geliştiricilerin ödediğini söylüyor.

Müşterilerin arkasındaki avukatlar, müşterilerinin direkt olarak bireysel uygulama geliştiricileriyle değil Apple ile muhatap olduklarını (bu yüzden tekelcilik davası da sayılıyor) ve paralarını direkt olarak Apple’a gönderdiklerini söylüyor. Vekiller, suçlamaları biraz daha ileri götürüp; Apple’ın fiyatlar üzerindeki kontrolünün çok geniş olduğunu ve fiyatlandırmada 99 cent’in sınır olarak belirlenmesini gerektiğini söylüyor.

Davanın sonuçlarını kısa bir sürede öğrenmemiz ise pek mümkün değil. Sonucun, bahar aylarında duyurulması bekleniyor. Yüksek Mahkeme, davanın devamına karar verirse bu bir önceki davadan da uzun sürebilir. Apple’ın ya aldığı payı azaltması ya da kullanıcıların App Store harici marketlerden de uygulama indirmesine izin vermesi gerekiyor.

Apple bu tarz bir fiyat sabitleme ve tekelcilik davasıyla daha önce de karşı karşıya gelmiş ve o federal mahkeme davayı düşürmüştü.