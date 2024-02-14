Apple üst yöneticilerinden Greg Joswiak, Vision Pro için kaç özel uygulama geliştirildiğini açıkladı. Yapılan açıklama, Apple Vision Pro kullanıcılarının uygulama kıtlığı yaşamayacaklarını gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın son dönemlerdeki en inovatif ürünü olan Vision Pro, kullanıcılara yepyeni bir platform sundu. Markanın "visionOS" olarak isimlendirdiği yeni işletim sistemi, geliştiricileri de harekete geçmek zorunda bıraktı. Ancak ilk aşamalarda Apple Vision Pro için geliştirilen uygulama sayısının düşük olması, tüketicilerin kafasında soru işareti oluşturdu.

Ancak konuyla ilgili yapılan resmî açıklamalar, tüketicilerin yetersiz uygulama riskiyle karşı karşıya olmadıklarını gözler önüne serdi. Zira Apple'ın açıklamasına göre Vision Pro, an itibarıyla 1.000'den fazla özel uygulamaya sahip. Apple, iPad'ler için geliştirilen 1,5 milyondan fazla uygulamanın da Vision Pro ile kullanılabileceğini hatırlattı.

"Sınırlar zorlanıyor"

Apple Vision Pro uygulamalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, firmanın üst yöneticilerinden Greg Joswiak oldu. Joswiak, X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Geliştiricilerimize çok teşekkür ederiz! Onların sıkı çalışması, 1,5 milyondan fazla uyumlu uygulamanın yanı sıra, Vision Pro için özel olarak tasarlanmış 1.000'den fazla inanılmaz mekânsal uygulamanın ortaya çıkmasını sağladı. Mümkün olanın sınırlarını nasıl zorlamaya devam edeceklerini görmek bizi heyecanlandırıyor.

Greg Joswiak tarafından yapılan açıklama, geliştiricilerin Apple Vision Pro'yu benimsemeye başladıklarının açık bir göstergesi. Bakalım ilerleyen günler, bu cihazla ilgili hangi gelişmeler yaşanmasına yol açacak...

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