Apple, Vision Pro için tedarik zincirini ayırmaya karar verirken firmanın elinde yeterince bileşen olduğu ifade edildi.

Apple, bu yıl tanıttığı yeni başlığı Vision Pro için tedarik zincirini ayırma kararı verdi. The Information'ın haberine göre Cupertinolu teknoloji devi, bu yıl için hedeflediği üretim hedefine ulaştı ve "talebi karşılayacak kadar envantere" sahip.

Apple'ın Vision Pro için bu yılki ilk hedefinin yaklaşık 600 bin cihaz üretmek olduğu biliniyordu. Gelen bilgilere göre firma, bu başlıkları üretmek için yeterli miktarda bileşene sahip. Hatta Apple'ın, montaj ortağı olan Luxshare'e gelecek ay üretimi durdurması talebinde bulunacağı da ifade ediliyor.

Montaj sayısı hedefe yakın

Gelen bilgilere göre Luxshare şu anda günde 1000 adet Apple Vision Pro montajı gerçekleştiriyor. Bu üretimin zaman zaman günde 2000 adet seviyesine çıktığı, şu ana kadar da 500 bin ile 600 bin arasında Apple Vision Pro montajının tamamlandığı ifade ediliyor. Apple'ın hatalı tahminleri nedeniyle binlerce bileşenin üretim sürecinin başlamasını beklediği ifade ediliyor.

Apple, Vision Pro için büyük bir geliştirme yapma planlarını da askıya almış ve çalışmalarını yavaşlatmıştı. Firmanın şu andaki hedefi Vision Pro'nun maliyetlerini azaltmak ve M5 çip kullanarak Apple Intelligence özelliklerini başlıklarına getirmek olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz hafta basına açıklamalarda bulunan Apple CEO'su Tim Cook, Vision Pro'nun daha geniş kitlelere yayılmasını istediğini ifade ederken, 3500 dolarlık başlığın kitlelere yönelik bir ürün olmadığını da söylemişti.