Apple Park'ta gerçekleştirilen lansmanda, EKG çekebilecek olmasıyla iPhone tanıtımlarının dahi önüne geçen Apple Watch Series 4 ve Apple Watch Nike+'ın ülkemizde hangi fiyatlarda satılacağı belli oldu.

Daha önce çeşitli sızıntılarla hakkında hemen hemen her şeyi bildiğimiz Apple Watch Series 4'ün tanıtımında herkesi şaşırtan bir özellik duyuruldu: EKG çekebilme. Sadece cihazın kadranına parmağınızı tutarak gerçekleştirebildiğiniz bu test, hem zamandan kazanmanızı hem de uzun vadede birçok hayat kurtarabilecek bir özelliğe kavuşmamızı sağladı.

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Gelelim ürünün fiyatına... Maalesef ürünün Türkiye fiyatı, Apple'ın agresif politikasından nasibini almışa benziyor. ABD'de fiyatı GPS versiyonu için 399 dolar olarak belirlenen cihaz, güncel döviz kuruna göre dahi oldukça pahalı görünüyor.

Apple Watch Series 4 ve Apple Watch Nike+ Fiyatları

40 Mm İçin Başlangıç Fiyatı: 3.499 TL

44 Mm İçin Başlangıç Fiyatı: 3.749 TL

Apple Watch Series 4 ve Apple Watch Nike+ Kayış Fiyatları

Standart Ekstra Kayış: 399 TL

Modern Tokalı Ekstra Kayış: 1.299 TL

Milano Loop Kayış: 1.299 TL

Apple Watch Hermes Deri Kayış: 3.999 TL

Ürünün neredeyse standart bir ekstra kayışı dahi 399 TL'den satışa sunulmuş durumda. Saatin kendinden dahi pahalı olan deri kayışa değinmeye dahi gerek yok. Bakalım ürün bu fiyatlarla ülkemizde ilgi görebilecek mi.