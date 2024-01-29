Mark Gurman, Apple'ın yaklaşmakta olan işletim sistemi iOS 18 ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güvenilir kaynak, bu işletim sisteminin iPhone tarihinin en önemli işletim sistemi sürümü olacağını söyledi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzun bir zamandır iOS 18 ile gündemde. Bugüne dek ortaya çıkan söylentiler, iPhone'ların yeni işletim sisteminin önemli yeniliklerle geleceğini ortaya koydu. Konuyla ilgili güvenli bir kaynak olarak kabul edebileceğimiz Mark Gurman tarafından yapılan yeni açıklamalarsa iOS 18 ile ilgili beklentileri artırmış durumda.

Kasım ayında iOS 18 ile ilgili açıklamalarda bulunan Mark Gurman, yaklaşmakta olan işletim sisteminin "iddialı ve ilgi çekici" olacağını söylemişti. Bloomberg'deki Power On bülteninin bu hafta yayımlanan sayısında yine benzer cümleler kuran Gurman; iOS 18'in, iPhone tarihindeki en önemli işletim sistemi sürümü olacağını belirtti.

Peki iOS 18'de hangi özellikler bulunacak?

Mark Gurman'ın bu denli iddialı konuşmasının altında yatan iki nedeni biliyoruz. Bunların ilki, Google'ın yıllardır Apple'ı teşvik ettiği RCS standardı. Google RCS sistemi, kullanıcıların mesajlaşma deneyimlerine yepyeni bir soluk kazandıracak. Bu teknoloji için iMessage'ın küresel versiyonu da diyebiliriz. Apple, bundan aylar önce yaptığı bir açıklamada RCS standardının iPhone'lara geleceğini açıklamıştı.

Bir diğer nedense üretken yapay zekâ. Son dönemlerde hayatımızı büyük ölçüde değiştiren üretken yapay zekâ, iOS 18 ile iPhone'larda kendini göstermeye başlayacak. Buradaki en önemli değişimse Siri cephesinde kendini gösterecek. Daha akıllı bir hâle gelecek olan Siri, daha karmaşık görevleri gerçekleştirebilecek. Tabii tüm bunların ötesinde neler göreceğimiz, Apple'ın Haziran 2024'te düzenlemesi muhtemel WWDC etkinliğinde belli olacak.