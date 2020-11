Apple, Yeni Etkinliği 'One More Thing' İçin Tarih Verdi

Geçtiğimiz aylarda iki farklı tanıtım etkinliği düzenleyen Apple, yeni etkinliği 'One More Thing' etkinliği için tarih verdi. 10 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte Apple Silicon yongalı ARM tabanlı ilk Mac'lerin tanıtılması bekleniyor.

Son zamanlarda etkinliklere doymayan Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, bu yıl sona ermeden 'One More Thing' isimli yeni bir etkinlik daha düzenleyeceğini açıkladı. Son iki ayda iki etkinlik düzenleyen şirket; 15 Eylül 2020'de düzenlenen 'Apple Özel Etkinliği'nde yeni Apple Watch akıllı saatlerini ve yeni iPad modellerini, 13 Ekim tarihindeki 'Hi, Speed' etkinliğinde ise başta iPhone 12 ailesi olmak üzere birçok yeni ürününü tanıtmıştı.

Şimdiyse Apple, 10 Kasım 2020'de 'One More Thing' isimli yeni bir etkinlik daha düzenleyecek. Muhtemelen diğer iki etkinlikte de olduğu gibi çevrimiçi ortamda gerçekleşecek olan bu etkinlikte şirketin 2005'ten beri kullandığı Intel işlemciler yerine gücünü Apple Silicon yongalarından alan ilk Arm tabanlı Mac'lerin duyurulması bekleniyor.

Apple, yeni silikon teknolojisini haziran ayında duyurmuştu:

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC etkinliğinde iOS 14 ve iPadOS 14 gibi yeniliklerin yanı sıra Apple mühendislerinin geliştirdiği son yenilik olan Apple Silicon yongaları da duyurmuştu.

Yeni yongalarla birlikte Mac'lerin gücünün artacağını söyleyen Apple, bu teknolojiyle birlikte daha fazla gücün yanında enerji tüketiminin de daha düşük seviyede tutulacağını söylüyor. Şirket ayrıca yeni yongaların daha güvenli, daha hızlı ve daha performanslı olacağını da iddia ediyor.

CEO Tim Cook, Apple Silicon yongalarını duyurduğu etkinlikteki konuşmasında bu çipleri kullanan ilk Mac bilgisayarın 2020'nin sonuna doğru geleceğini de belirtmişti. Tim Cook'un bu söyleminden yola çıkarak 'One More Thing' etkinliğinde yeni silikon yongaları kullanan Arm tabanlı Mac'lerin tanıtılacağını varsayabiliriz.