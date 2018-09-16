Apple, Yeni iPhone'ları Çok Daha Dayanıklı Yapacak

Geçtiğimiz yıllarda dayanıksız iPhone'lardan ağzı yanan Apple, artık bu durumu değiştirmek istiyor.

Bundan yıllar önce, kolayca bükülebilen iPhone'ları hatırlıyor musunuz? Hatta Paslanmaz Çelik Apple Watch'ların veya Jet Black iPhone 7'lerin ne kadar çizilebildiğini? Apple, yıllar boyunca yaptığı bu çeşitli hatalardan ders çıkararak, oldukça sağlam cihazlar üretmenin yollarını arıyor.

Apple'ın aldığı yeni bir patent, artık Apple'ın bu durumdan bir hayli sıkılmış olduğunu gösteriyor. Şirketin önümüzdeki dönemde üreteceği iPhone'ların ve diğer cihazların oldukça dayanıklı olması muhtemel.

Apple'ın aldığı bu yeni patenti kısaca özetleyecek olursak, 'metal kasalı cihazların deformasyonunu engelleyecek bir kaplama' şeklinde örnekleyebiliriz. Özellikle alüminyum malzeme kullanan cihazların oldukça dayanıksız olduğunu düşünürsek, bu çok iyi bir gelişme. iPhone Xs modelleriyle de IP68 sertifikası sunan ve su haricinde diğer sıvılarla da test gerçekleştiren Apple, artık yavaş yavaş bu konuya ağırlık vermeye başlıyor gibi görünüyor.