Apple, Yeni İşlemcisi A12 Bionic'i Tanıttı; İşte Tüm Detaylar

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Apple, 'şimdiye kadar bir akıllı telefonda bulunan en güçlü işlemci' olarak tanımladığı yeni işlemcisini tanıttı.

Apple'ın uzun zamandır merakla beklediğimiz etkinlik günü nihayet geldi. Etkinliği başlamasıyla birlikte yeni iPhone'lara ve diğer Apple ürünlerine dair ilk bilgiler de gelmeye başladı. Bu bilgiler arasında göze çarpanlardan biri de Apple'ın en yeni işlemcisi A12 Bionic.

Bildiğiniz üzere Apple geçtiğimiz Eylül ayında A11 Bionic'i tanıttığında işlemci hayli dikkat çekmişti ve son birkaç aydır da gelecek en son işlemcinin çok daha iyi olacağı konuşuluyordu. A12 Bionic'ten gelen bilgilere bakılacak olursa, Apple gerçekten de oldukça başarılı bir iş çıkardı ve kendi tanımlarıyla 'şimdiye kadar bir akıllı telefonda bulunan en güçlü ve en akıllı işlemci'yi yaratmayı başardı.
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A12 Bionic; 2 yüksek performans ve 4 yüksek verimlilik odaklı 6 çekirdekli bir CPU ve 4 çekirdekli bir GPU'yu bünyesinde barındırıyor. GPU ve CPU'yu saniyede 5 trilyon işlem gerçekleştirebilen yeni nesil 'Neural Engine' yonga seti destekliyor. A12'nin GPU ve CPU'su A11'den %50 daha güçlü ve hızlı. Bu da yeni nesil iPhone'ların hayli hızlı ve güçlü olacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda Neural Engine yonga seti sayesinde yapay zeka anlamında da oldukça gelişmiş telefonlarla karşılaşacağız gibi görünüyor.

Kaynak : https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/9/12/17826338/apple-iphone-a12-processor-chip-bionic-specs-speed
Etiketler: apple, İşlemci, A12 Bionic
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