Apple, Yeni Ürünlerinin Tanıtım Görsellerini Asmaya Başladı

Apple, yson dönemlerde gerçekleşen iPhone ve saat tanıtımlarından sonra, yeni tanıtım görsellerini ve göz kamaştırıcı ekranlarını Apple Store'lara asılmak üzere hazırladı.

Canlı görünen resim panelleri, yakında satışa çıkacak olan iPhone Xs, iPhone XR ve Apple Watch Series 4'ü tanıtmak için hazırlanmışken, özellik bölümleri Apple servislerini, uygulamalarını ve üçüncü parti aksesuarları daha önce rastlamadığımız bir çekim tekniğiyle harmanlayarak bizlere sunuyor.

Apple her yeni sezonda bu resimleri güncelleyerek yeni kampanyalar yapmaya çalışıyor. "iPhone ile çekildi." veya "Apple Pencil ile tasarlandı" gibi kampanyalar bu reklamların ürünü. Bunlar ise en son geçtiğimiz Temmuz ayında güncellenmişti.

Farklı konfigürasyonlardaki resim panelleri iPhone XR'ı değişik renklerde detaylandırırken, iPhone Xs ile sunulan üç farklı metalik kaplamayı gözler önüne seriyor. Apple Watch Series 4 içinse yeni saat yüzleri ve yine metalik kaplamlar göze çarpıyor.