Her birimiz bugün, hemen hemen her otomobilde veya kamyonda bulunan dönüş sinyalinin, “tık tık tık” sesi çıkardığını biliriz. Peki bu sinyal neden bu sesi çıkarıyor?

Dönüş sinyali, sessiz çalışsaydı ne gibi farklılıklar olurdu? Bu tıklama sesinin özel mi sebebi var mı?

Gelin, tüm bu sorulara cevap verelim.

Dönüş sinyali ilk olarak 1909’da ortaya çıktı ancak tıklama sesi, 1930’lara kadar eklenmedi.

Mucit Joseph Bell, elektriği dış dönüş sinyallerine yönlendiren küçük bir elektronik cihazın patentini aldı ve bu cihaz, “tık tık tık” sesi çıkarıyordu. Daha sonra 1939’da bu teknoloji, otomobillere eklenmeye başladı.

Böylece tarihte ilk kez, otomobiller yanıp sönen sinyal lambalarına sahip oldu ve bu da yeni bir güvenlik katmanı sağlıyordu. Zaman içinde bu tıklama sesli sinyaller, her otomobilde yerini almaya başladı.

Peki bu sesin kaynağı ne?

Çoğu otomobilde “tık tık tık” sesi ve sinyaller, termal tarzda bir flaşör tarafından üretilir. Gösterge panelinin içinde bulunan ve bimetalik bir yay barındıran bu cihazdan elektrik akımı geçer.

Sinyal açıldığında ise bimetalik yaydan geçen ve onu ısıtan bir akım oluşur. Ayrıca yay içindeki iki metal, farklı hızlarda ısınır ve onları belirli bir şekilde bükülmeye zorlar.

Bu bükme de devreyi tamamlar, dış ışığa akım gönderir, onu bir anlığına açar ve metal yerine oturduğunda o bölgenin tıkırtı sesini çıkarır. Yani bu “tık tık tık” sesinin kaynağı, otomobillerdeki bimetalik yaydan kaynaklanır.

Ayrıca bu ses, sürücüye dönüş sinyalinin aktif olduğunu belirtmeye yarar. Ancak çok daha yeni otomobiller, tamamen çip kontrollü bir dönüş sinyali sistemine güvenir. Yani onlarda hareketli parça, yani bimetalik yay yoktur.

Ancak yine de tıklama sesini çıkarırlar. Nasıl mı? Tamamen elektronik, sahte bir sesle!

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