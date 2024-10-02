Uykusuz bir şekilde araba kullanmak, geri dönüşü olmayan büyük sorunlara yol açabilir. Peki bunu önlemek için ne gibi tedbirler almalıyız?

Araba sürmek, dikkatimizin her zaman en yüksek düzeyde olması gereken bir süreç.

Ancak özellikle sürekli ve uzun yolculuklarda uykumuzun gelmesi, dikkat dağılması riskleriyle karşı karşıya olabiliyoruz. Biz de bunu önlemek için neler yapabiliriz inceledik.

Her şeyden önce: Yola çıkmadan önce iyi dinlenin.

Aslında uymamız gereken en temel ve basit kural bu. Yola çıkmadan önce mutlaka 7-8 saat uyumalı ve dinç bir hâlde olmalıyız.

Kafein tüketmek işe yarayabilir.

Kafeinli içecekler (kahve, enerji içecekleri) uyanıklığınızı ve dikkatinizi artırabilir. Ancak etkisinin sınırlı olduğunu ve sadece ona güvenmememiz gerektiğini de hatırlatmalıyız.

Sık sık mola verin.

Yine en temel kurallardan biri. Gideceğiniz yere biraz geç varmak, size çok bir şey kaybettirmez. Bu nedenle 2 saatte bir veya her 150-200 km'de bir 10-15 dakika mola vermek zihinsel ve fiziksel açıdan dinç kalmanıza yardımcı olur.

NOT: Durduğunuz molalarda kısa egzersizler (yürümek, gerinmek gibi) yaparak kan dolaşımınızı da hızlandırabilirsiniz.

Araç içini sık sık havalandırın.

Aracın iç ortamının havasız ve sıcak olması uykunuzu getirebilir. Pencereyi aralık bırakmak ve içeriye temiz, taze hava girmesini sağlamak gerekiyor.

Müzik ya da radyo dinlemek de etkili bir yol.

Hareketli, tempolu müzikler dinlemek sizi daha dinç tutacaktır. Ancak burada sesi, trafiğin sesini de bastırmayacak şekilde ayarlamalısınız ki çevrenizi de duyabilin.

Bunlarla birlikte mümkünse gece sürüşü yerine gündüz saatlerinde seyahat etmeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca yolculuk öncesi ağır yemekler de uykunuzu getirebilecek etmenlerden.

Güvenli bir yolculuk için trafikteki herkesin dinç ve uyanık olması hayati önem taşır. Tüm bunlara rağmen yorgun hissediyorsanız, araç kullanmayı bırakmanız gerek. Eğer günlük hayatınızda sürekli uykulu hissediyorsanız da muhakkak bir uzmanın desteğine başvurmalısınız.

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