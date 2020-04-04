Araç Giriş Kısıtlamasına İlişkin İstisnalar Belirlendi

Koronavirüs önlemleri kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 şehir ile Zonguldak’a giriş ve çıkışlar yasaklandı. İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlaması kararına ilişkin bazı istisnalar belirledi.

Bakanlığın ek genelgesine göre; tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar ve diğer bazı nedenlere sahip olanlara “Seyahat İzin Kurullarınca” seyahat izin belgesi verilebilecek.

Araç kısıtlamasına ilişkin istisnalar:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan ve ölüm nedeni koronavirüs olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan en fazla 4 kişi istisna kapsamına alındı.

Ayrıca, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan vatandaşlar da istisnaya dahil edildi.

Öte yandan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan kişilerin, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarınca” seyahat izin belgesi verilebilecek.

Seyahat izin belgesine başvuru şekli:

Seyahat izin belgesi talepleri “İçişleri Bakanlığı’na ait Alo 199” hattı, “İçişleri Bakanlığı E- Başvuru” sistemi ile valilik ve kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru şeklinde gerçekleştirilecek. Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek. Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

Giriş çıkışı kısıtlanan illere 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 05.04.2020 (Pazar) sabah 08.00’den 09.04.2020 (perşembe) sabah 08.00’e kadar yapılabilecek.