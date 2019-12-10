Araçlarda Ortam Işıkları Aslında Kocaman Bir İllüzyonmuş

Amerikalı otomotiv devi Ford tarafından yapılan yeni bir araştırma, mavi ortam ışıklarının soğutma sistemi için güç kullanımında yüzde 3,3 düşüşe yol açtığını ve araçtaki yolcuların daha serin hissetmesini sağladığını ortaya koydu.

Otomobil üreticileri, ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinin bir elektrikli otomobilin aküsünden çok fazla enerji harcadığını biliyorlar. Bu nedenle bir akünün menzilini uzatmak için öyle büyük mühendislik revizyonları gerektirmeyen oldukça basit bir yola başvuruyorlar. Daha doğrusu bir illüzyona...

Dünyanın en büyük otomobil markalarından biri olan Ford, Almanya’daki fabrikalarında üretilen ortam aydınlatması kullanan elektrikli Ford Transit’in prototip modeli üzerinde çok ilginç bir deney gerçekleştirdi. ABD’li şirket, insanları kırmızı ortam ışığında dolaştırmanın kendilerini daha sıcak hissettirdiğini, mavi ışıkların da bunun tersi bir etkide bulunduğunu, yani daha soğuk hissettirdiğini keşfetti.

Araç içi ışıklar, ortam sıcaklığını nasıl algıladığınızı etkiliyor

Ford tarafından yayınlanan araştırmaya göre, mavi ortam ışıkları insanları daha serin hissettirdiği için soğutma sistemi için güç kullanımında yüzde 3,3 oranında bir düşüşe yol açıyor. Aynı şekilde kırmızı ortam ışıkları ise ısıtma sisteminde yüzde 2,5 oranında bir enerji tasarrufu sağlıyor. Yukarıdaki rakamlar gözünüze küçük görünmüş olabilir; ancak hem iklim değişikliği hem de elektrikli otomobillerin sunduğu menziller açısından son derece önemli.

ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı tarafından yapılan bir araştırma, elektrikli otomobillerdeki klima sistemlerinin yoğun olarak kullanılması halinde batarya menzilinin yarı yarıya düşebileceğini ortaya koyuyor.

Bu, bir elektrikli otomobilin 480 kilometre olan tahmini menzil aralığının birden bire 240 kilometreye düşebileceği anlamına geliyor. Kısacası, gelecekteki Ford araçlarındaki ortam aydınlatmasının soğuk havalarda kırmızı, sıcak havalarda ise mavi renkte olduğunu görürseniz şaşırmayın.