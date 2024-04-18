Bilim insanları, uzaktan kontrol edilebilir yarı robot hamam böcekleri oluşturmayı başardı. Böceklerin, zorlu arazileri geçerek ileride arama kurtarma çalışmalarında kullanılması umuluyor.

Zorlu arazi koşulları, kazalar veya doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğramasına neden olabiliyor. Araştırmacılar da bu problemleri çözmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Yakın zamanda arXiv üzerinden yayımlanan bir çalışma da hamam böceklerinin bu konuda yararlı olabileceğini ortaya koyuyor.

Henüz akran denetiminden geçmemiş olan çalışmada bilim insanları, cyborg hamam böcekleri oluşturdu. Bu böceklere, minik bilgisayarlı sırt çantaları takıldı. Bu şekilde de karmaşık arazilerden geçişin kolaylaştırılması amaçlandı.

Yarı robot hamam böcekleri, uzaktan kontrol edilebildi

*Hamam böceklerinin nasıl kontrol edildiğini gösteren video.

Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışmada Madagaskar tıslayan hamam böceği kullanıldı. Canlı olan bu böceklerden oluşan küçük bir ordu, araştırmacılar tarafından çöle salındı. Sırtlarına eklenen küçük cihazlardaki algoritmayla da onları uzaktan kontrol etmeyi başardılar.

Biri lider ve kalanı takipçi olan 20 adet yarı robot yarı canlı hamam böceği, tepeler ve engellerle dolu olan kumlu arazide varış noktalarına ulaşmaya çalıştılar. Bilim insanları, elektrotlar yoluyla böceklerin duyu organlarına komut iletti ve onlara rehberlik etti. Bu şekilde de hayvanların sağa sola hareket ettirebildiği görüldü. Böcekler, yoldaki engelleri ise kendileri aşabildi.

Lider böcek varış noktasını bilirken diğerleri ise onu takip etti. Hatta yolculuk sırasında zorlu duruma düştüklerinde birbirilerine yardım ettikleri bile görüldü. Örneğin kazara bir hamam böceği ters döndüğünde diğerleri düzelmesi için ona yardımcı oldu. Araştırmacılar, algoritmalarının hamam böcekleri arasında etkileşimi iyileştirdiğini ve karmaşıklığı azalttığını da eklediler.

Çalışma, bu tarz cyborg böcek sürülerinin bir gün arama kurtarma görevlerinde kullanılmasını umuyor. Araştırmacılar, daha akıllı otonom sistemler oluşturmak ve canlıları buna entegre etmek için daha fazla araştırma gerçekleştirileceğini de ekliyor.