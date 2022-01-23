Aras Bulut İynemli'nin ismini şu son zamanlarda çok sık sık duyduk ki bunda tabii ki de kadrosunda yer aldığı film ve dizilerde sergilediği performansların çok büyük bir etkisi var. Gelin bu genç yıldızı bu kadar sık duymamıza neden olan dizi ve filmler nelermiş, birlikte bakalım.

Pek çok yerli dizi ve filmde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla hepimizin gönlünde taht kuran Aras Bulun İynemli; çağımızın en parlak genç yıldızlarından birisi. Yetenekli olduğu kadar zeki de olan İynemli; İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümü mezunu. Ancak görünen o ki İynemli’nin oyunculuğa olan aşkı çok daha ağır basmış ve kariyerini bu yönde kurmaya karar vermiş. 1990 doğumlu 31 yaşındaki İynemli’nin ailesi de kendisi gibi oyuncu olan pek çok isme sahip: İynemli, oyuncu İlhan Daner ve Miray Daner ile de akraba.

7. Koşuştaki Mucize filminde sergilediği performansla ülke çapındaki bu başarısını dünyaya da kanıtlamış olan İynemli, henüz yapım aşamasında olan yeni bir projede Mustafa Kemal Atatürk’ü oynayacağı haberiyle birlikte iyice merak konusu oldu. Gelin Aras Bulut İynemli’nin en iyi film ve dizilerine birlikte bakalım.

Aras Bulut İynemli’nin en iyi dizi ve filmleri:

7. Koğuştaki Mucize

Tamam Mıyız?

Mahmut ile Meryem

Öyle Bir Geçer Zaman ki

İçerde

Çukur

Muhteşem Yüzyıl

Bir baba ile kızının masumiyet dolu hikayesi: 7. Koğuştaki Mucize

Vizyon tarihi: 2019

IMDb puanı: 8,2

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular: Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysa, Yurdaer Okur

2013 Kore yapımı '7-beon-bang-ui seon-mul' filminden uyarlanan 7. Koğuştaki Mucize; 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kızın ölümüyle suçlanan zihinsel engelli Memo ve 7 yaşındaki kızı Ova arasındaki karşılıksız sevgiyi anlatıyor. Her ne kadar suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da idam cezasına çarptırılan Memo’nun masum olduğuna inanan tek kişi ise, küçük kızı Ova’dan başkası değildir. Baba kız, birbirlerine tekrar kavuşabilmek için her yolu deneyecektir.

Gösterildiği festivallerde de oldukça beğenilen 7. Koğuştaki Mucize’nin oyuncu kadrosunda, Aras Bulut İynemli dışında Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal ve Yurdaer Okur gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin oturuyor.

Birbirlerini hayata bağlayan iki umutsuz insan: Tamam Mıyız?

Vizyon tarihi: 2013

IMDb puanı: 7,0

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Aras bulut İynemli, Deniz Celiloğlu, Sumru Yavrucuk, Aslı Enver, Gürkan Uygun

Yönetmenliğini Türk sinemasının sevilen ismi Çağan Irmak’ın yaptığı 'Tamam Mıyız?', doğuştan bedensel engelli bir genç olan İhsan ve hayatı altüst olmuş bir heykeltıraş olan Temmuz arasında gelişen sıra dışı dostluğa odaklanıyor. Asla gerçekleştiremeyeceklerine inandıkları hayallerinin yükü altına ezilen bu iki insan; birbirlerinin kurtuluşu olacaktır.

Senaryosu da Çağan Irmak’ın elinden çıkan Tamam Mıyız?’ın oyuncu kadrosunda ise İynemli’ye Deniz Celiloğlu, Sumru Yavrucuk, Aslı Enver ve Gürkan Uygun eşlik ediyor.

Engellere sığmayan bir aşk hikayesi: Mahmut ile Meryem

Vizyon tarihi: 2013

IMDb puanı: 5,7

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular: Aras bulut İynemli, Eva Dedova, Fahreddin Manafov, Mehmet Çevik

Aras Bulut İynemli’nin rol aldığı ilk beyaz perde yapımı olan 'Mahmut ile Meryem', aynı zamanda Azerbeycan ve Türkiye ortak yapımı ilk film olma özelliğini de taşıyor. 1500’lü yıllarda geçen Mahmut ile Meryem, bir Han’ın oğlu olan Mahmut ve bir keşişin kızı olan Meryem arasındaki imkansız aşkı anlatıyor. Farklı dinlere mensup olan bu iki genç aşık, beraber olabilmek adına her şeyi göze almaya hazırdır.

Azerbeycanlı bir yazar olan Elçin Efendiyev’in aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanan Mahmut ile Meryem’in yönetmenliğini ise Mehmet Ada Öztekin üstleniyor. Kadrosunda pek çok Azeri oyuncunun yer aldığı filmin başrolünde ise İynemli’ye Eva Dedova eşlik ediyor.

Türkiye'nin en başarılı dönem yapımlarından: Öyle Bir Geçer Zaman ki

Vizyon tarihi: 2010

IMDb puanı: 6,9

Yönetmen: Zeynep Günay Tan

Oyuncular: Ayça Bingör, Erkan Petekkaya, Meral Çetinkaya, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah

Ülkemizin yaptığı en başarılı dönem yapımlarından birisi olan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', onu hepimizin tanımasını sağlaması açısından aslında Aras Bulut İynemli’nin kariyerinde önemli bir yere sahip. 1960’lı yıllarda geçen Öyle Bir Geçer Zaman ki, henüz 6 yaşında küçük bir çocuk olan Osman’ın gözünden anlatılıyor. Osman’ın o ana kadar son derece huzurlu ve sevgi dolu gibi gözüken aile hayatı, bir gemi kaptanı olan babasının yabancı bir kadınla olan ilişkisi sebebiyle yerle bir olmak üzeredir.

Yayınlandığı zamanlarda Öyle Bir Geçer Zaman ki, Akarsu ailesinin başına gelenler haricinde dönemin şartlarına ve özellikle de darbe zamanlarına odaklanmasıyla da büyük ses getirmiştir. Dizinin kadrosunda İynemli’ye ek olarak Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Farah Zeynep Abdullah ve Meral Çetinkaya gibi ünlü isimler bulunuyor.

Brbirlerini araken yollarını kaybeden iki kardeş: İçerde

Vizyon tarihi: 2016

IMDb puanı: 8,0

Yönetmen: Uluç Bayraktar

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Nihal G. Koldas, Damla Colbay, Mustafa uğurlu, Bensu Soral

2016-2017 yılları arasında yayınlanan bir polisiye-suç dizisi olan 'İçerde', küçüklüklerinde birbirlerinden koparılan iki kardeş olan Sarp ve Mert’in hikayesine odaklanıyor. Büyüdüklerinde kanunun ters taraflarında yer alan ve kardeş olduklarının farkında olmayan bu iki genç adam; bir mafya ailesi ve polis arasında yaşanan savaşta karşı karşıya gelecektir.

Yayınlandığı dönem oldukça beğenilen ve sadece 39 bölümle diğer Türk dizilerine kıyasla oldukça kısa olan İçerde’nin başrolünde İynemli’ye Çağatay Ulusoy ve usta oyuncu Çetin Tekindor eşlik ediyor.

Suç ve aile temasını en iyi işleyenlerden: Çukur

Vizyon tarihi: 2017

IMDb puanı: 7,4

Yönetmen: Sinan Öztürk

Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Ercan Koçak Köstendil

'Çukur', İstanbul’un en tehlikeli mahallesi olan Çukur’u yöneten Koçovalı ailesine odaklanıyor. Koçovalılar, Çukur’un kontrolünü kaybetmekle karşı karşıya kalınca, ailesini arkasında bırakıp kaçmış olan Koçovalı ailesinin en küçük oğlu Yamaç; Çukur’a geri dönmek zorunda kalıyor.

2017 yılında Show TV’de yayınlanmaya başlayan ve 2021 yılında final yapana kadar pek çok reyting rekoruna imza atan Çukur için, İynemli’nin kariyerinin zirvesi desek pek de yanılmış olmayız herhalde. Dizide isyankar ve biraz da dengesiz olan ‘Yamaç’ karakterine hayat veren İynemli, bu rolü sayesinde pek çok ödüle layık görüldü. Dizinin kadrosu ise oldukça önemli isimlere ev sahipliği yapıyor. Çukur’da İynemli’ye Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi usta oyuncuların haricinde Ercan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Boncuk Yılmaz ve Necip Memili gibi isimler eşlik ediyor.

Aşk, tarih, saray hayatı ve entrika: Muhteşem Yüzyıl

Vizyon tarihi: 2011

IMDb puanı: 6,7

Yönetmen: Durul Taylan, Yağmur Taylan, Yağız Alp Akaydın, Mert Baykal

Oyuncular: Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nur Fettahoğlu, Okan Yalabık, Nebahat Çehre, Selma Ergeç

Ülkemizden çıkan en pahalı prodüksiyonlardan biri olan Muhteşem Yüzyıl; Yavuz Sultan Selim'in oğlu, 46 yıl boyunca hükümdarlık yaparak Osmanlı’yı olduğundan çok daha güçlü bir imparatorluk haline getiren Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatını anlatıyor. Tarihi olayların yanı sıra Kanuni ile Hürrem Sultan arasındaki destansı aşka da odaklanan dizide, harem hayatından saray entrikalarına kadar pek çok konuya değiniliyor.

Aras Bulut İynemli’yi dizinin 4. ve son sezonunda Şehzade Beyazıd olarak izlediğimiz Muhteşem Yüzyıl’ın kadrosunda ise Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nur Fettahoğlu, Okan Yalabık ve Nebahat Çehre gibi oyuncularla birlikte daha pek çok tanıdık isim bulunuyor.