STT-MRAM ler geleceğin teknolojisi. Bu teknolojiler gelecekte yapay zeka ve nesnelerin interneti çalışmalarında aktif olarak kullanılacak ve bu sebeple de her gelişme son derece önemli.

Tohoku Üniversitesi’nde bir araştırma ekibi, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi konularda kullanılabilecek 128 MB yoğunluklu ve 14 ns hız kapasiteli STT-MRAM (spin transfer torklu manyetik dirençli rastgele erişimli bellek) geliştirdi.

STT-MRAM ler çok hızlı işlem yapabilme yeteneğine sahipler ve çok az güç kullanırlar. Bir diğer özelliği ise güç kapalı olduğunda bile verileri saklayabilme yetenekleridir. Bu özellikleri göz önüne alındığında, yeşil enerji diyebileceğimiz çevre dostu enerjiyi kullandıklarını söyleyebiliriz.

Aynı zamanda STT-MRAM'lerin yeni nesil teknolojiler için hayli önemli olacağı düşünülüyor. Üç büyük yarı-iletken üreticisi firma, 2018 yılı itibariyle bu parçaları seri üretime geçireceklerini açıkladılar.

Bellekler, bilgisayar teknolojileri ve çeşitli alanlarda kullanılan lazerli barkod cihazları, cep telefonları, gps cihazları gibi teknolojiler için oldukça önemli. Diğer önemli konu ise performansları ve güvenilirlikleri. STT-MRAM'ler bu özelliklerin hepsini sağlayabiliyor.

STT-MRAM'lerin güncel kapasiteleri 8-40 MB arasındad. Fakat daha aktif kullanabilmek için bellek miktarlarını artırmak gerekiyor. Bunun için MJT (Manyetik Tünel Birleşimleri) yöntemi kullanılıyor. Bu yöntem sayesinde enerji tüketiminin büyük oranda azalacağı düşünülüyor.

Şu an fabrika üretimi olan STT-MRAM'lerde ölçülen en yüksek hız 1.2 Volt ve 14 ns. Bu, 100 MB üstü kullanılan STT-MRAM lerin en hızlısı.