SK Hynix, 16 Gb'lik DDR5 RAM'lerini Duyurdu

En büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan SK Hynix, yaptıkları basın açıklamasında 16 Gb'lık (gigabit) DDR5 RAM'lerin geliştirilme sürecinin tamamlandığını doğruladı. Yeni nesil DRAM'ler, 10nm'lik süreçle üretilecekken, JEDEC standartına uygun olarak gelecek.

DDR5 RAM'ler, önceki nesil DDR4'lerden daha hızlı ve verimli çalışması sebebiyle server'lar öncelikli olmak üzere gelecekteki bilgi işlem platformlarının birçoğunda kullanılacak. Artan bant genişliği ve daha yüksek kapasitelerle bu RAM'lerin hedeflediği pazar Makine Öğrenimi, Yapay Zeka ve Big Data uygulamaları olacak.

SK Hynix'in yeni RAM'lerinin teknik özelliklerine gelecek olursak 10nm'lik bir işlem süreciyle karşılaşıyoruz. Yeni nesil 16 Gb DDR5 DRAM'ler, önceki nesil 8 Gb DDR4 DRAM'lerle aynı işlem sürecini kullansa da daha hızlı ve daha gelişmiş bir teknoloji karşımızda. 1.1 voltluk gerilimle çalışan DRAM'ler DDR4'lerin 1.2 voltluk geriliminden %30 daha verimli olması anlamına geliyor.

Güç iyileştirmelerine ek olarak DDR5 DRAM, standart olarak 5200 MT/s hızıyla gelecek; bu ise DRR4'lerin 3200 Mhz'lik hızından neredeyse %60 daha fazla. Piyasadaki en iyi DDR4 RAM'lerin bile 4800 MT/s sınırını kolay kolay aşamadığı düşünüldüğünde bu değer oldukça iyi.

SK Hynix, DDR5 RAM'ler için büyük bir çipset üreticisiyle anlaştığını zaten belirtti. Her ne kadar geliştirilme süreci tamamlanmış olsa da bu, yeni yongaları pazarda yakın zamanda görebileceğimiz anlamına gelmiyor. SK Hynix'in DDR5 RAM'leri 2020 civarında seri üretime geçireceğini düşündüğümüzde, piyasa için de benzer vakitleri söylemek yanlış olmayacaktır.