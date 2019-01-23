Telefonların batarya kapasitelerini 10 katına çıkarmayı başaran bilim insanları, bu teknolojinin ne yazık ki şu an kullanılamayacağını da söylediler.

Günümüz dünyasında elektronik cihazların batarya ömürleri ayrı bir dert. Telefonların teknolojisi ilerledikçe bataryalar yetmez oluyor. Her ne kadar enerjiyi daha idareli kullanan cihazlar yapılsa da telefonların kullanımı arttıkça bataryalar yetmez oluyor.

Alberta Üniversitesi’nden araştırmacılar, Lityum-iyon pillerde katot olarak silikon nanoparçacıkları kullanmaya dayanıyor. Şu anda bataryalarda kullanılan %95 saflıktaki grafit yerine silikon nano parçalar kullanmanın bazı avantajları da var. Daha fazla lityum iyonu tutan ve daha yüksek batarya kapasitesi sağlayan bu malzemeyi grafitin 3’te 1’i fiyata almak mümkün.

Yine de yeni bataryaları daha uzun süre telefonlarda görmemiz zor gözüküyor. Silikon da kendi dezavantajlarına sahip. Silikonun elektrik iletenliği grafit kadar iyi değil. Ayrıca silikon, bataryanın dolum - boşaltım döngüsünde kırılabilen ve performansı düşebilen bir malzeme.

Alberta Üniversitesi’nde yapılan çalışmalarda farklı boyutlarda silikon nanoparçacıkları kullanan araştırmacılar, daha küçük parçacıklardan oluşan kompleks yapıların daha iyi elektrik depoladığını keşfetti. Küçük silikon nanoparçalardan yapılan bataryaların, 500 şarj döngüsünden sonra bile %90 verimliliğe sahip olduğu ortaya çıktı.

Ne yazık ki şu anda uygun bir bedelle bu bataryaları üretmek pek mümkün değil. Araştırmacılar, yeni bataryayı ucuz ve seri olarak üretmenin yollarını arıyorlar.

Teknoloji firmaları epeydir bataryalar üzerindeki çalışmalarını devam ettiriyorlar. Yeni bataryalar piyasaya girebilirlerse sadece telefonlarda değil elektrikli otomobillerde de kullanılabilirler.