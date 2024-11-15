Yeni bir araştırma, vücutta bulunan sinir ve böbrek hücrelerinde beyinle benzer bir bellek izinin oluştuğunu ortaya koydu.

Yapılan yeni bir araştırmada bellek ve öğrenme süreçlerinin yalnızca beyinle sınırlı olmadığı keşfedildi.

Yeni bulgulara göre, vücudumuzdaki diğer hücreler de benzer bir öğrenme süreci gerçekleştirebiliyor. New York Üniversitesi (NYU) araştırmacıları tarafından yapılan bu keşif, hafıza ve öğrenme sorunlarının tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedilebileceğini gösteriyor.

Sinir ve böbrek hücrelerinde bellek etkisi keşfedildi

Araştırmacılar, belirli kimyasal uyarılarla yapılan tekrarlanan davranışların yalnızca beyin hücrelerinde değil, vücuttaki diğer hücrelerde de benzer bir etki yarattığını keşfetti. Yapılan deneylerde, sinir ve böbrek hücrelerinin, "toplu-aralıklı etki" adı verilen bellek oluşturma sürecine benzer şekilde tepki verdiği gözlemlendi. Bu etki beynimizdeki nöronlar arasında güçlü hafıza izlerinin oluşmasına yol açan kimyasal bir süreçle tetikleniyor.

Araştırma ekibi, bu sürecin beyin hücrelerine özgü olmadığını ve vücuttaki diğer hücrelerde de aynı şekilde işlediğini belirtti. Özel kimyasal uyarılarla yapılan deneylerde hafıza ile ilişkili genlerin aktivasyonu gözlemlendi.

Araştırmacılar ise bu bulguların öğrenme ve bellekle ilgili hastalıkların tedavisinde önemli bir adım olabileceğini vurguladı.