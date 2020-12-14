Japon basınında yer alan "Arçelik, Hitachi'nin yüzde 60'ını satın aldı." iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Arçelik, görüşmelerin sürdüğünü ancak herhangi bir satın alma işleminin gerçekleşmediğini belirtti. Benzer açıklamalar, Hitachi cephesinden de geldi.

Japonya basını, Türkiye'nin en büyük tüketici elektroniği üreticilerinden bir tanesi olan Arçelik'le ilgili dikkat çeken iddialar ortaya attı. İlgili haberlere göre Arçelik, Japan Holding bünyesinde olan Hitachi'nin ev aletleri bölümünün yüzde 60'ını satın almak için girişimlerde bulundu. Üstelik Arçelik, bu satın alma işlemi için 300 milyon dolar civarında ödeme yapacak. Arçelik ise Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı yeni açıklamalarla, bu iddialara açıklık getirdi.

Arçelik tarafından yapılan açıklamalara göre iki dev arasında gerçekten de bir görüşme gerçekleşti. Arçelik, bu görüşmelerin, aynı sektörde çalışan iki şirketin iş birliği yaparak, karlılıklarını artırmayı hedefliyor. Ancak şu an için bağlayıcı bir sözleşme yok. Yani görüşmeler devam ediyor olsa da kesinleşmiş bir karar ve herhangi bir ödeme söz konusu değil.

"Hitachi, Arçelik üzerinden Avrupa ve Afrika'ya açılmayı hedefliyor"

Japon basınında yer aldıktan sonra Bloomberg'de de dile getirilen iddia, Hitachi'ye soruldu. "Hitachi, Arçelik üzerinden Avrupa ve Afrika'ya açılmayı hedefliyor." iddialarını değerlendiren bir sözcü, Arçelik ile görüşmelerin devam ettiğini ancak bu tür hedef açıklamalarının Hitachi ile bağdaşmadığını ifade etti. Sözcüye göre şirketin değerliliğini artırmak için görüşmeler sürüyor olsa da net bir karar verilmiş değil.

Japon basınında yer alan başka bir iddia ise Hitachi'nin Çinli teknoloji şirketleriyle rekabet etmek için böyle bir satın alma üzerinde durduğunu ifade ediyor. İddiaya göre şirket, Çinli ev elektroniği üreticilerinin baskısından kurtulabilmek için Arçelik'in deneyiminden ve sektördeki konumundan faydalanmak istiyor. Ancak bu iddiayla ilgili de herhangi bir doğrulama da söz konusu değil.