iPhone 12 mini ve Pro Max'in Türkiye Satış Tarihi Belli Oldu

Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone 12 serisine ait iki telefonun Türkiye ön sipariş ve satış tarihleri belli oldu. Şirketin yaptığı duyuruya göre iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max 18 Aralık'ta ön siparişe açılacak. 23 Aralık'ta ise satışa sunulacak.

Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu ülkemizde satışa sunmuştu. Diğer iki akıllı telefonu iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in fiyatları belli olsa da satışa sunulmadığını görmüştük. Yapılan son duyuruyla birlikte diğer iki akıllı telefonun da ön sipariş ve satış tarihleri ortaya çıktı.

Apple'ın yeni iPhone 12 ailesine ait iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max, 18 Aralık'ta ön siparişe açılacak. İki telefonun satışa sunulacağı tarih ise 23 Aralık olarak açıklandı. Üretim sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle 4 telefonu aynı anda tüm pazarlarda satışa sunamayan Apple, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'i yurt dışında 6 Kasım'da satışa sunmuştu. Serinin en ucuz ve en pahalı modelleri olan bu akıllı telefonlar, uzun bir bekleyişin ardından 23 Aralık'ta satışa sunulmuş olacak.

iPhone 12 mini Türkiye'de kaç TL'den satışa sunulacak?

iPhone 12 Mini 64 GB: 9.999 TL

iPhone 12 Mini 128 GB: 10.499 TL

iPhone 12 Mini 256 GB: 11.499 TL

iPhone 12 Pro Max Türkiye'de kaç TL'den satışa sunulacak?

iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16.999 TL

iPhone 12 Pro Max 256 GB: 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max 512 GB: 19.999 TL

iPhone 12 Türkiye'de kaç TL'den satışa sunuldu?

iPhone 12 64 GB: 10.999 TL

iPhone 12 128 GB: 11.499 TL

iPhone 12 256 GB: 12.499 TL

iPhone 12 Pro Türkiye'de kaç TL'den satışa sunuldu?