"Mesut Özil, Fortnite Oynadığı İçin Maçlara Çıkamıyor"

Mesut Özil'in son haftalarda sürekli sakat olması ve saha içerisindeki düşük formu, Arsenal fanlarını dedektif edasıyla araştırmalara itti.

Geçtiğimiz hafta patlak veren 'uyuşturucu partisi' olayıyla basında yer eden Mesut Özil, şimdi de Fortnite bağımlılığı ile ilgili gündemden düşmüyor. Futbolcunun Arsenal'de gösterdiği performanstan hiç de memnun olmayan taraftarlardan biri, Mesut'un Fortnite profilini inceleyerek enteresan çıkarımlarda bulundu.

Mesut Özil'in Fortnite'ta kazandığı başarıların, sorumluluk sahibi ve kendini işine vermiş bir futbolcu tarafından elde edilemeyecek kadar zaman istediğine dikkat çeken taraftarın oldukça ilginç çıkarımlarına göz atıyoruz.

İşte Arsenal taraftarının yaptığı yorum:

“Fortnite hakkında herhangi bir şey bilen biri 600 win almanın gerçekten büyük zaman aldığını biliyordur. Bir zafer kazanmak için tek kişilik oyunda ya 99 kişiyi alt etmeniz gerekiyor, ya bir takım arkadaşınız ile birlikte geri kalan 48 takımı daha yenmeniz ya da 4 kişilik takımınızla birlikte diğer 24 takımı yenmeniz gerekiyor. Bu çok ama çok zor bir şey. Eğer Arsenal’ın menajeri veya baş yöneticisi olsaydım, şöyle bir şey söyleyebilirdim: Özil’in sağlıksız ve yerleşik aktivitesi gece geç ve uzun saatlere kadar kalmasına itiyor ve tıpkı bütün iyi oyunlar gibi bu bağımlılık yapıyor.

Eğer Özil’in sırt ağrısı varsa bu onun bir oturuşta uzun zaman geçirmesiyle alakalı olur, ki bu futbol sahasından gösterdiği saldırganlık ve rekabetten çok fazlasını gösterdiğini ortaya çıkarır. Tabi ki birçok atlet birçok oyun oynar fakat bu 600 zafer miktarı( mükemmel bir %12 zafer oranı var) onun 6000’e yakın oyun oynadığını gösterir.”

Bu teorinin ne kadar gerçek olduğuna kendisi karar vermek isteyenler, Mesut Özil'in Twitch sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirler.