ASELSAN'dan Türk Polisine Yeni Haberleşme Sistemi

Türkiye’nin dünyaya açılan kapılarından biri olan, savunma sanayi şirketi ASELSAN, Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi’ni Ankara ve İstanbul'dan sonra Adana ve İzmir için de hayata geçiriyor. Bu kapsamda ilk defa dar bant ve geniş bant hibrit sistem kurulumu gerçekleştirilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sahada kullandığı sayısız cihazda imzası bulunan ASELSAN, bir yandan da kamu güvenliği hizmeti veren asayiş ve sağlık kurumlarına yönelik olarak profesyonel haberleşme sistemleri geliştiriyor.

Geliştirdiği telsiz ve diğer haberleşme cihazlarını, dünya çapındaki teknolojik gelişmelere uygun olarak her geçen yıl daha hızlı, güvenilir, esnek, mobil ve ekonomik hale getiren ASELSAN, Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri’nde Türkiye’de ilk defa dar bant ve geniş bant hibrit sistem kurulumu gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığı bilgilere göre Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi, Ankara ve İstanbul'dan sonra Adana ve İzmir'de de devreye alındı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullanımı için Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi (Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemi) Sözleşmesi imzalandı.

Buna göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü için Kriptolu Milli DMR (Digital Mobile Radio/Sayısal Mobil Telsiz) Sistemi'nin kurulumu gerçekleştirilecek. Adana Emniyet Müdürlüğü

için ise DMR LTE Kamu Güvenliği ve Acil Haberleşme Sistemleri'nin kurulumu yapılacak. Bu, Türkiye'de ilk defa bir Kamu Güvenliği Haberleşme Projesi'nde dar bant ve geniş bant hibrit sistem kurulumu olacak.

Proje kapsamında, tamamen ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli 3810 Hibrit El Terminali’nin teslimatı da gerçekleştirilecek. AA’ya göre, Adana ve İzmir ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü için toplamda 26 şehirde Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemi kurulumu tamamlanacak.

Adana, dar bant geniş bant hibrit sistemi için pilot şehir olacak. Eğer proje beklenen performansı gösterirse, söz konusu sistem diğer tüm illerde kademeli olarak devreye alınacak. Sistem, terör, kriz ve doğal afet gibi olağanüstü durumlarda güvenlik güçlerine kesintisiz olarak haberleşme imkanı sunacak.

Geniş bant video ile görüntülü olay yeri takip ve müdahale olanağı tanıyan sistem, güvenlik, mobilite ve hız bakımından benzersiz bir olaya her zamankinden daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacak. Teslimatların 2021-2023 yıllarında tamamlanması planlanıyor.