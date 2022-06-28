Asgari Ücret Toplantısının Tarihi Belli Oldu: Zam Gellebilir!

Bugün Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından, gözler asgari ücretin tartışılacağı toplantıya çevrildi. Erdoğan'ın açıklamaların ardından kısa bir süre sonra da toplantı tarihi belli oldu.

Bir süredir ekonomik olarak ülkece içinde bulunduğumuz zor durumlar sonrası asgari ücrette artışa gidilebileceği söylemleri dolaşıyordu. Yaklaşık 3 ay önce yapılan açıklamalar sonrası da asgari ücrete zam gelme ihtimalleri güçlenmişti.

Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda asgari ücret konusuna değinilmişti. Erdoğan'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra da asgari ücret için ne zaman toplanılacağı belli oldu.

Asgari ücret toplantısı çarşamba günü gerçekleşecek

Erdoğan, bugün yaptığı açıklamalarda asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istediğini bildirmişti. Ek olarak istihdama olumsuz etki etmemesi durumunda artışın gerçekleşebileceği de gelen açıklamalar arasındaydı.

Yaptığı açıklamanın sonlarında ise Erdoğan, toplantının yakın bir tarihte yapılmasını beklediğini ve müjdeli haberler vermek istediklerini belirtmişti. Açıklamalardan kısa bir süre sonra da beklenen asgari ücret toplantısının çarşamba günü saat 14:00'te gerçekleşeceği bildirildi.