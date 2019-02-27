Aşırı Yağdan Kanı Beyaza Dönen Adam Neredeyse Ölüyordu

Almanya’da yaşayan bir adamın kanı, adamın vücudundaki aşırı yağ nedeniyle beyazladı ve aşırı yoğunlaştı. Doktorlar, hastanın hayatını kurtarmak için 5000 yıllık bir yönteme başvurdu.

Obezite, günümüzün en önemli sağlık problemlerinin başında geliyor. Hazır yemekler, stresli yaşam, hareketsizlik, genetik yatkınlık gibi etmenler obezitede büyük rol oynuyor. Özellikle diyabet ile bir araya geldiğinde çok büyük sorunlar yaratan bu hastalık, pek çok farklı sağlık sorununun da ana sebebi olarak gösteriliyor.

Almanya’da yaşanan vakada ise 39 yaşındaki hastanın obezite, diyabet, sağlıksız beslenme, insülin direnci ve muhtemelen genetik yatkınlık gibi sorunlar nedeniyle kanındaki yağ oranı, kabul edilebilir seviyenin 36 kat üstüne çıktı. Hasta; baş dönmesi, kusma, baş ağrısı ve dikkatini toplamada zorluk şikayetleriyle hastaneye geldi.

Yapılan kontrollerde adamın kanındaki trigliserid adlı yağ moleküllerinin çok yüksek seviyelere ulaştığı gözlemlendi. Bunun üzerine adamın kanının temizlenmesi için çalışmalar başladı.

Normalde kandan belli maddeleri, örneğin yağı ve zararlı toksinleri ayrıştırmak için plazmaferez adı verilen bir yöntem uygulanır. Bu vakada ise hastanenin plazmaferez makinesi, adamın kanında bulunan aşırı yüksek yağ seviyesi yüzünden tıkandı. Hem de iki kere.

Araştırmacıların “daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık” dediği vakada farklı bir yöntem uygulanması gerekti. Bu yöntem, tarihi MÖ 3000 yılının Mısır’ına dayanan kan alma yöntemi oldu. Sık sık “sülük çekmek” şeklindeki uygulaması Anadolu’da da yapılan bu işlem aslında oldukça zararlı olabiliyor. Özellikle eski çağlardaki uygulamalarda genelde yarardan çok zararı dokunan bu yöntem, günümüzde ise modern tıbbın imkanları ışığında kullanıldı.

Bu yöntemde kişinin kanı alınarak, yerine taze ve temiz kan ekleniyor. Glasgow Koma Ölçeği’nde bitkisel hayatın bir adım ötesinde olan adamı birkaç gün içinde ayağa kaldıran da bu oldu. Yöntemin işe yaradığı nadir zamanlardan olan bu vakada, adamın vücudundaki kanın iki litresi alınarak yerine kırmızı hücre konsantresi, taze donmuş plazma ve fizyolojik tuz solüsyonu verildi. Beşinci günün sonunda hastanın nörolojik semptomları ortadan kalktı.

Bu vaka, kan almanın 21 yüzyılda hala kullanılabildiğini gösteren ilginç bir çalışma oldu.

Araştırmanın bulguları Annals of Internal Medicine’de yayımlandı.