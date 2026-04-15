Elektrikli Opel Mokka GSE Türkiye'de! İşte Fiyatı

Tamamen elektrikli Opel Mokka GSE, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte fiyatı.

Stellantis bünyesinde faaliyet gösteren Opel, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok ilgi gören otomobil markalarından biri konumundaydı. Şirketin en sevilen modellerinden biri de Mokka idi. Geçen yılın temmuz ayında Mokka’nın tamamen elektrikli GSE ismi verilen yeni bir versiyonu tanıtılmıştı.

Şimdi ise bu versiyon için beklenen gün geldi çattı. Yeni Opel Mokka GSE, resmen Türkiye’de satışa sunuldu. Peki otomobilin Türkiye fiyatı ne kadar? Kullanıcıya nasıl özellikler vadediyor? Gelin bakalım.

Yeni Opel Mokka GSE Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı Opel Mokka GSE 207 kW elektrikli 3.500.000 TL

Otomobil, Mokka ailesinin en güçlü modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Araçta ön tarafta bulunan elektrikli motor, 281 beygir gücü (207 kW) güç ve 345 Nm tork üretebiliyor. Mokka GSE, 0’dan 100 km/sa hıza 5,9 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise 200 km/sa olarak açıklandı.

Araçta 54 kW’lık bir batarya var. Bu batarya ile 336 km’ye ulaşan menzil sunulabiliyor. 100 kW’a kadar DC şarj kapasitesi, 100 km’de 18,5 kW tüketim de diğer özellikleri arasında.