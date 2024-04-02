e-Devlet üzerinden pek çok resmî belge almak hiç olmadığı kadar kolay. Özellikle asker adayları için askerlik durum belgesini e-Devlet üzerinden almanın yolu, içeriğimiz sayesinde size çok basit gelecek.

Günümüzde pek çok kurum ve kuruluş, hizmetlerini e-Devlet sistemi üzerinden vermeye başladığından beri resmî işlemler artık daha kolay bir hâle geldi. Önceden devlet dairelerine gidip tek bir belge için saatlerce sıra bekliyor ve ihtiyacımız olan belgeleri sonunda alabiliyorduk. Şimdi e-Devlet bu durumu daha da kolaylaştırdı.

Sadece asker adayları için değil, aynı zamanda iş başvurularında istenen askerlik durum belgesini e-Devlet üzerinden almak çok kolay. e-Devlet üzerinden askerlik durum belgesi nasıl sorgulanır, bu belge nasıl alınır ve barkod numarası nasıl doğrulanır sorularının cevapları için içeriğimize göz atın.

Askerlik durum belgesi nedir?

Askerlik durum belgesi, erkek vatandaşlar için sorgulanması ve alınması gereken bir belgedir. Bu belge, erkek vatandaşların askerlik durumlarını gösteren resmî bir evraktır. İş başvurularından eğitim kurumlarına kadar pek çok kurum, askerlik durum belgesini sizden isteyebilir.

Askerlik durum belgesinde askerliğinizi tamamlayıp tamamlamadığınız, tecilli olduğunuz veya askerliğe elverişsiz olduğunuz görülür. Askerlik durum belgesi, e-Devlet üzerinden alındığı için tüm kurum ve kuruluşlarda geçerlidir.

e-Devlet sistemine nasıl giriş yapılır?

Askerlik durum belgesini alabilmek için öncelikle e-Devlet kapısına giriş yapmanız gerekiyor. Bunun için PTT'den alacağınız e-Devlet şifresi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına ihtiyacınız var.

e-Devlet şifresi nasıl alınır?

Adım #1: Öncelikle şifre alabilmeniz için güvenlik açısından şahsen başvurmanız gerekiyor.

Öncelikle şifre alabilmeniz için güvenlik açısından şahsen başvurmanız gerekiyor. Adım #2: PTT'ye gitmeden önce T.C. kimliğiniz, pasaportunuz ve ehliyetinizi yanınızda bulundurun.

PTT'ye gitmeden önce T.C. kimliğiniz, pasaportunuz ve ehliyetinizi yanınızda bulundurun. Adım #3: İlçenizde bulunan PTT Merkez Müdürlüğü veya bir PTT şubesine gidin.

İlçenizde bulunan PTT Merkez Müdürlüğü veya bir PTT şubesine gidin. Adım #4: Gittiğiniz müdürlük veya şubede e-Devlet şifresi almak istediğinizi belirtin.

Gittiğiniz müdürlük veya şubede e-Devlet şifresi almak istediğinizi belirtin. Adım #5: İlk kez şifre aldığınızda PTT sizden 5 TL tahsil edecektir. Eğer ikinci kez şifre alıyorsanız, bu ücret 20 TL olacaktır.

İlk kez şifre aldığınızda PTT sizden 5 TL tahsil edecektir. Eğer ikinci kez şifre alıyorsanız, bu ücret 20 TL olacaktır. Adım #6: Şifrenizin olduğu zarfı alarak e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.

e-Devlet sistemine nasıl giriş yapılır?

Adım #1: Tarayıcınızdan "https://www.turkiye.gov.tr" adresine gidin.

Tarayıcınızdan adresine gidin. Adım #2: Ardından sağ üst köşede "Giriş Yap" butonuna tıklayın.

Ardından sağ üst köşede "Giriş Yap" butonuna tıklayın. Adım #3: T.C. kimlik numaranız ve PTT'den aldığınız şifreniz ile giriş yapın. Burada ilk kez giriş yapacağınız için şifrenizi değiştirmeniz gerekiyor.

T.C. kimlik numaranız ve PTT'den aldığınız şifreniz ile giriş yapın. Burada ilk kez giriş yapacağınız için şifrenizi değiştirmeniz gerekiyor. Adım #4: Şifrenizi değiştirdikten sonra sisteme tekrar giriş yapabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden askerlik durum belgesi nasıl sorgulanır?

Adım #1: Arama kısmına "Askerliğim" yazın.

Arama kısmına yazın. Adım #2: Çıkan sonuçlardan "Askerliğim (Millî Savunma Bakanlığı)" seçeneğine tıklayın.

Çıkan sonuçlardan seçeneğine tıklayın. Adım #3: Millî Savunma Bakanlığı'nın hizmet sayfasında askerliğiniz ile ilgili son durumu görüntüleyebilirsiniz.

Millî Savunma Bakanlığı'nın hizmet sayfasında askerliğinizi daha önce ertelediyseniz, erteleme sürenizin kaç gün sonra bittiğini gösteren bir ibare göreceksiniz. Bu sayfada askerlik belgenizi sorgulamak için "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" butonuna tıklamanız gerekiyor.

Askerlik durum belgesi nasıl sorgulanır?

Adım #1: Askerlik durum belgenizi alabilmeniz için öncelikle sayfanın altındaki "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum, anladım ve kabul ediyorum." şartını kabul etmeniz gerekiyor.

Askerlik durum belgenizi alabilmeniz için öncelikle sayfanın altındaki şartını kabul etmeniz gerekiyor. Adım #2: Şartı kabul ettikten sonra "Sorgula" butonuna tıklayın.

Şartı kabul ettikten sonra butonuna tıklayın. Adım #3: Ardından karşınıza askerlik durumunuz ile ilgili bir belge çıkacak.

Bu belgeyi sayfanın sağ üstündeki "Dosyayı İndir" butonuna tıklayarak cihazınıza indirebilir veya dosya penceresinden direkt yazdırabilirsiniz.

Askerlik durum belgesi barkod numarası nasıl doğrulanır?

Dana önce indirdiğiniz askerlik durum belgenizin sağ üst kısmında bir barkod bulunuyor. Bu barkod, askerlik durum belgenizi sorgulamanız için gerekli olacak.

Bunun için e-Devlet ana sayfasında arama kısmına "Askerlik Durum Belgesi Doğrulama" yazdığınızda karşınıza çıkan ilk seçeneğe tıklayın. Çıkan sayfada barkod numaranızı girerek askerlik durum belgenizi doğrulayabilirsiniz.

Barkod numarası nasıl doğrulanır?

Adım #1: Arama kısmına "Askerlik Durum Belgesi Doğrulama" yazın ve ilk seçeneğe tıklayın.

Arama kısmına "Askerlik Durum Belgesi Doğrulama" yazın ve ilk seçeneğe tıklayın. Adım #2: Daha önce sorguladığınız askerlik durum belgenizin sağ üst kısmında bulunan barkodu eksiksiz bir şekilde yazın.

Daha önce sorguladığınız askerlik durum belgenizin sağ üst kısmında bulunan barkodu eksiksiz bir şekilde yazın. Adım #3: Sonraki adımda T.C. kimlik numaranızı girin.

Sonraki adımda T.C. kimlik numaranızı girin. Adım #4: Karşınıza çıkan "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum." kutucuğunu işaretleyin ve devam edin.

Karşınıza çıkan "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum." kutucuğunu işaretleyin ve devam edin. Adım #5: Karşınıza askerlik durum belgeniz doğrulanmış bir şekilde çıkacaktır.

Bu basit adımlarla askerlik durum belgenizi alabilir ve bu belgenin barkod numarasını kolaylıkla doğrulayabilirsiniz. Askerlik şubesine gitmeye gerek kalmadan askerlik durum belgenizi kolayca temin edebilir ve talep eden kurum ile kuruluşlara iletebilirsiniz.