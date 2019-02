Assassin's Creed Odyssey'e New Game Plus Geliyor

Ubisoft'un gözde oyunu Assassin's Creed Odyssey, büyük yenilikler içeren güncellemeye yarın kavuşuyor.

Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey için son Şubat güncellemesinin güncelleme notlarını yayınladı. Güncelleme notlarında en dikkat çeken yenilik New Game Plus oldu. Bu özellik sayesinde oyunu tamamen bitiren oyuncular yepyeni bir oyun serüvenine ücretsiz bir şekilde atılabiliyor.

New Game Plus özelliğini aktif edebilmeniz için ilk olarak Assassin's Creed Odyssey'in Aile Ana Görevi'ni tamamlamanız gerekiyor. Bu görevlerin hepsini bitirdiğinizde oyun size New Game Plus seçeneğini oynama fırsatını sunuyor. New Game Plus'ı oynamak isterseniz, oyunun en başına götürülüyorsunuz ancak normal bir şekilde değil.

Yeni özelliğe erişme fırsatını yakalayan oyuncular, oyunun en başına kazandıkları hiçbir özelliği -ekipmanlar, mızrak, gemi yükseltmeleri, yetenekler, para (drachmae) ve işleme materyallerini- kaybetmeden geri dönüyor. Oyuncular aynı zamanda Kassandra veya Alexios karakterlerinden istediklerini seçme şansına da sahip oluyor.

Alt yazıların özelleştirilebilmesini de içeren yeni güncelleme yarından itibaren Xbox One, PlayStation 4 ve PC platformlarında indirilebilir ve oynanabilir olacak.