Legacy of the First Blade'in Çıkış Tarihi Açıklandı

Assassin's Creed: Odyssey'in ilk büyük hikaye güncellemesinin ne zaman geleceği, yayınlanan bir tanıtım videosu ile ortaya çıktı.

Oyun dünyasını ve oyuncuları bu denli ortadan ikiye bölen yapımlara çok fazla rastlamıyoruz. Assassin's Creed: Odyssey, serinin 'suikastçi' temasını neredeyse tamamen mekaniklerden ve oyunun hikayesinden çıkararak bir kesimin büyük tepkisini çekmişti. Diğer kesimse zengin açık dünya yapısı, combat sisteminde yapılan yeniliklerden ve hikayenin oldukça keyifli ilerlemesinden memnundu.

Aslında her iki kesimin de merakla beklediği ilk hikaye DLC'si Legacy of the First Blade, çok yakında aramızda olacak. Serinin mekaniklerinin değişmesinden dem vuranlar için de bir güzel haberi paylaşalım: Oyun, 'Assassin's Creed' markasının hakkını vererek o mistik atmosferi ve 'suikastçi olma' hissiyatını yeniden sizlerle buluşturacak.

Videodan da görebileceğiniz üzere ilk DLC'nin çıkış tarihi 4 Aralık olarak belirlendi. Daha önce 'Season Pass' satın alan oyuncular, bu tarihte herhangi bir ücret ödemeden Legacy of the First Blade'e sahip olabilecekler. Hikayeye gelecek olan 2. ve son DLC olan Fate of Atlantis ise 2019'un yaz aylarında bizlerle olacak.