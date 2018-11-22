Aksiyon oyunlarında hatrı sayılır bir yere sahip olan Assassin's Creed yeni oyunuyla seriye farklı bir bakış açısı sundu.

Assassin’s Creed serisinin yeni mobil oyunu Assassin’s Creed Rebellion, aksiyon dolu anlar yerine düşünce ve karar verme üzerine yoğunlaşmış. Normalde ‘pata küte’ diye tabir ettiğimiz şekilde savaştığımız oyun artık sırayla hamleler yaptığımız bir oyun haline gelerek bir aksiyon oyunundan çok strateji oyunu halini almış.

Oyunda birçok seriden suikastçileri beraber görebiliyor olmamız güzel bir düşünce olmuş. İspanyol Engizisyonu döneminde geçen oyunda üssünüzü Fallout Shelter tarzında geliştireceksiniz. Bunun yanı sıra bir yandan yeni suikastçileri yetiştirirken bir yandan da İspanyol saldırıyla baş etmeye çalışacaksınız. Eğer bunlar yeterli olmadıysa, bunların hepsini yaparken aynı zamanda görevler yapacağınızı da söylemekte yarar var. Yani anlayacağınız işiniz hiç kolay olmayacak.

Serinin önceki oyunlarından çok daha farklı bir şekilde ortaya çıkan ve strateji tabanlı olan oyun aslında oyuncuların zamanlarına da saygı duyan, iyi bir vakit geçirme etkinliği niteliğinde. Ayrıca tam olarak nerede kaldığınıza dikkat ettiği için, telefonu kapatıp iki saat sonra açsanız bile kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Oyun, alışılagelmiş bir Assassin’s Creed oyunu bekleyenleri biraz hayal kırıklığına uğratmış olsa da seriye farklı bir bakış açısı getirerek değişik bir hava katmış. Ayrıca bu fikrin tutması halinde başka serilerden de benzer oyunların gelebileceğini söyleyebiliriz.

Oyunun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: