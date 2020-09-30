Assassin’s Creed Valhalla’nın Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Ubisoft, yakında piyasaya çıkacak Assassin’s Creed Valhalla’nın hikaye fragmanını yayınladı. Fragmanda, Viking akıncısı Eivor’un İngiltere’ye yaptığı saldırıları daha yakından görüyoruz. Aynı zamanda Ragnar Lothbrok’un oğulları da fragmanda görünüyor.

Ubisoft’un belki de en ünlü oyun serisi olan Assassin’s Creed’in yakında çıkış yapacak yeni oyunu Valhalla için dün yepyeni bir hikaye fragmanı yayınlandı. Echoes of Valhalla isimli bir podcast belgesel dizisi için de duyuru yapılan videoda, Assassin’s Creed Valhalla’nın nasıl bir hikayeyle karşımıza çıkacağını daha net bir şekilde görmüş olduk.

Yayınlanan fragmanda, Ragnar Lothbrok’un kana susamış oğullarıyla karşı karşıya gelecek Viking akıncısı Eivor’u görüyoruz. Sakson Kralları ve Tapınak Tarikatı denen Suikastçılar Kardeşliği ile İngiltere’yi tehdit eden bilinmeyen bir güç arasında devam eden bir kargaşanın içerisinde geçecek oyun, pek çok figürü görme imkanı sunacak.

Assassin’s Creed Valhalla hikaye fragmanı

MS 873 yılında geçecek oyun, Vikinglerin Britanya’yı işgal ettiği dönemi kurgusal bir bakış açısıyla anlatacak. Norveç’teki anavatanlarında savaş ve azalan kaynaklardan dolayı Anglo-Sakson İngiltere’ye doğru yola çıkan Eivor ve kardeşi Sigurd’u göreceğimiz oyunda; ihanet, cesaret ve bol kanlı mücadeleler yer alacak.

Vikinglerin hikayesine odaklanan podcast serisi geliyor

Oyunda baskınlar yapabildiğimiz gibi yerleşim yeri kurma gibi özelliklerin de bulunacağını açıklayan Ubisoft, 29 Eylül’de yeni bir podcast belgesel serisinin duyurusunu da yapmış oldu. Vikinglerin tarihine dair önemli gelişmelere ve Assassin’s Creed Valhalla’nın hangi hikayelerden ilham aldığına odaklanacak podcast serisi, konuyla ilgili olarak uzmanlar, komedyenler ve yeniden kurgulanan sahnelerle Vikinglerin hikayesine yeni bir bakış açısı oluşturmamızı sağlayacak.

Assassin’s Creed Valhalla ne zaman çıkacak?

Ubisoft’un Vikinglere odaklanacak yeni oyunu, 10 Kasım 2020’de Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia ve PC için yayınlanacak. Ayrıca 12 Kasım 2020’den itibaren PlayStation 5 kullanıcıları da bu oyuna ulaşabilecek.