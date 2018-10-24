İki kara delik birleşirse ne olur sorusunun cevabı "Daha büyük bir kara delik" değil. Bilim insanlarına göre bu birleşme süreci oldukça önemli.

Kara delikler, evrenin en büyük gizemlerinden bir tanesi. Işığın bile kaçamayacağı derecede kuvvetli kütle çekim merkezine sahip bu yapılar hakkında bildiğimiz çok az şey var ancak bilim insanları, kara deliklerin sakladıkları gizemleri çözmeye kararlı.

Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun Aylık Gözlemleri adlı dergide yayınlanan yeni bir araştırmada çok sayıda çifte süper büyük kara delik tespit edildiği açıklanırken, bunun muhtemelen sebebi olarak kara deliklerin birleşiyor olmasını gösterdiler. Bu tespit de oldukça akla yatkın. Astronomide galaksilerin ve kara deliklerin birleşip daha büyük yapılar oluşturmaları beklenen bir durum. Kara deliklerin de birleşmeden önce birbirlerinin etrafında dönerek ikili sistem oluşturdukları biliniyor.

Hertfordshire Üniversitesi'nden astronomlar, güçlü akımların radyo haritasına bakarken elde ettikleri görüntülerin ikili kara delik sistemlerinin görüntüsüne benzediğini fark ettiler. Yerçekimi dalgalarını izleyen teleskoplar 2015 yılında küçük kara deliklerin birleşmesini görüntülemeyi başarmıştı, ancak şu andaki teknolojimizle süper kütleli kara delik sistemlerini bu şekilde gözlemleyemiyoruz.

Bu kara delikler çok kuvvetli akımlar yayarak soğuk halde bulunan gazların ısınmasını sağlarlar. Normalde kara delikler tek yönde akım gönderirken ikili sistemlerde akım yönü sürekli değişir, bu durum da daha fazla hazın ısınmasına ve yıldızların bu gazla baskılanmasına neden olur. Bilim insanlarının görüşlerine göre bu durum, yıldız ve kara delik sayısının kontrolde kalması açısından oldukça önemli.