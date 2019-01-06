CES 2019 Fuarı kapsamında ASUS, AMD donanımlı oyuncu bilgisayarlarını tanıttı.

Bugün başlayan ve 3 gün sürecek olan CES 2019 (Tüketici Elektronikleri Fuarı) Fuarı'nda ASUS'un normal oyuncu bilgisayarlarından biraz daha düşük bütçeli oyuncu bilgisayarı serisi TUF'un (The Ultimate Force) yeni modelleri tanıtıldı. ASUS yeni TUF oyuncu bilgisayarı modellerinde AMD işlemci ve ekran kartlarını kullandı.

ASUS'un yeni TUF oyuncu bilgisayarlarının kasasında, eskilerine göre ekranı dışında bir fark bulunmuyor. Bilgisayarın içindeki donanımlarda ise oldukça büyük değişiklikler bulunuyor. ASUS, Nvidia ve Intel ikilisini kullanmak yerine hem işlemcide hem de ekran kartında AMD'nin ürünlerini seçmiş.

15.6 inçlik FX505DY ve 17 inçlik FX705DY model numaralı her iki TUF oyuncu bilgisayarında da ASUS; 12 nanometre ile üretilen 4 çekirdekli Ryzen 5 3550H işlemciyi ve Radeon RX 560X ekran kartını kullanmış. Her iki model de 1080p FreeSync özelliğine sahip olurken; 17 inçlik modelin ekranı 60Hz ve 15.6 inçlik modelin ekranı ise 120Hz değerlerini verebiliyor.

ASUS'un her iki modeli de eskilerinde olduğu gibi oldukça sert düşmelere bile dayanabilecek sağlamlıkta üretildi. Her iki modelde de; 512GB PCIe SSD, 1TB FireCuda SSHD, 32GB RAM, HDMI 2.0 çıkışı, 3 USB girişi ve sağ tuş takımı (NumPad) bulunuyor. ASUS'un TUF oyuncu bilgisayarlarında AMD'ye geçiş yapması ile oyun performanslarında eski Intel ve Nvidia kombinasyonlu versiyonlara göre düşüş bekleniyor.