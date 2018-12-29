  • Asus ZenFone 5Z Android Pie Güncellemesi Tayvan'da Dağıtıldı

Asus ZenFone 5Z İçin Android Pie Güncellemesi Bazı Ülkelerde Dağıtılmaya Başlandı

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Asus telefonlar da uzun süredir beklenen Android Pie 9.0 güncellemelerine kavuşuyorlar. İlk olarak Asus ZenFone 5’in aldığı güncelleme şimdi de ZenFone 5Z için dağıtılmaya başlandı.

Asus’un Android 9.0 Pie güncellemeleri planı, Asus ZenFone 5 güncellemesinin sızdırılmasının ardından sekteye uğramış ve şirket, resmi güncellemeyi yayınlamayı daha önceye çekmek durumunda kalmıştı. Orijinal planda ilk güncelleme alacak olan telefon olan ZenFone 5Z de sonunda güncellemelere kavuşuyor.
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Asus’un güncellemesi ilk olarak Tayvan’da dağıtılmaya başlandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülkedeki tüm ZenFone 5Z’lerin bir hafta içinde yeni işletim sistemi sürümüne geçmiş olması bekleniyor. Diğer ülkeler için ise henüz bir açıklama yok.
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Asus’un üç hafta önce yaptığı açıklamaya göre ZenFone 5Z için hazırladığı Android 9.0 Pie güncellemelerinin 2019 Ocak itibariyle dağıtılması bekleniyordu. Bu açıklamaya göre diğer ülkelerde güncelleme yılbaşından sonra yapılacak demektir.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Asus-ZenFone-5Z-Android-9-Pie-update_id112306
Etiketler: asus, Asus ZenFone 5Z, android pie
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