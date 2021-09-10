Türkiye’nin IQ ortalamasını merak ediyor musunuz? Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı ve Türkiye ilk 20 yüksek ortalama derecesi arasında yer alıyor. Dünyanın en zeki ilk 10 ülkesi arasında ise en yüksek ortalama ile Hong Kong ve Singapur yer alıyor.

Küçük yaşlarda, işimize gelmeyen önermeler ve bilgilerle karşılaşınca cahilliğimiz ortaya çıkmasın diye ya da söylediğimiz bilgilerin havasını atarken karşımızdakine yönlendirdiğimiz “ayquun kaç senin” tepkimesi sayesinde hepimiz IQ hakkında haberdarız aslında.

Açılımı İntelligence Quotient, Türkçe anlamı ise zeka değeri ya da zeka katsayısı olan IQ, standardizasyonu yapılan zeka testlerinden alınan zeka puanıdır. İçerisinde mantık, hafıza, matematik becerisi, dil yeteneği, analitik düşünme kabiliyeti, bilgiyi işleme hızı gibi skorları bulundurur. Bireylerin olduğu gibi toplumların, ülkelerin de IQ dereceleri merak ediliyor.

Türkiye’nin IQ ortalaması: 90

Pek çok farklı faktör yer aldığı için hangi ülkelerin, toplumların dünyanın en zekisi olduğunu belirlemek oldukça zordur. Örneğin; okur-yazar oranı en fazla olan ülke en zeki ülke midir? Faktörleri tek başına alıp bir belirginlik kazandırmak mümkün değilken, tüm faktörler eşliğinde bir standardizasyon oluşturulur ve bu doğrultuda ölçüm yapılır.

Açıklanan, dünyanın en zeki ülkelerinin arasında Hong Kong, Güney Kore, Tayvan, İtalya, Moğolistan gibi ülkeler yer alıyor.Türkiye’nin IQ ortalaması ise 90 olarak belirlendi. İşte en yüksek IQ’ya sahip ilk 10 ülke ve ortalamaları: