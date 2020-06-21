Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle ortaya çıkan ve 'Ateş Çemberi' adı verilen tutulma olayı sona erdi. Tutulma pek çok harika fotoğraf karesine de konu oldu.

Geçmişteki insanlar gökyüzündeki desenleri tanıyabilmeleri sayesinde kendilerini koruyabiliyordu. O zamanlar genelde kâhin veya büyücü olarak görülen kişiler, yıldızlara bakarak nehirlerin ne zaman taşacağını, meyvelerin ne zaman olgunlaşacağını, göçmen hayvan sürülerinin ne zaman geleceğini söyleyebiliyordu.

Haliyle bu kadar önemli olan gökyüzündeki bütün değişiklikler dikkatle inceleniyordu. Güneş tutulmaları, bu olayların ne net örneği olarak genellikle büyük bir korkuya neden oluyor ve felaket habercisi olarak görülüyordu.

Ateş çemberi Güneş tutulması nedir?

Güneş tutulmaları, gezegenimizin uydusu olan Ay’ın, Güneş ile Dünya arasına girmesi olayıdır. Bu olayda Ay, Güneş’i tamamen engellerse tam Güneş tutulması, kısmen engellerse de kısmi Güneş tutulması gerçekleşir.

Ateş çemberi tutulma ise oldukça nadir bir tutulma türüdür. Yılın en önemli üç hava olayından biri olarak kabul edilen ateş çemberi tutulması için Ay’ın Dünya ile Güneş arasına tamamen girmesi ve bu esnada da Dünya’ya en uzak konumunda bulunması gerekiyor.

Böylece Ay, Güneş’in yüzde 99’unu kaplamış oluyor. Geriye ise yalnızca ateşten bir halka kalıyor. Bu da ortaya adeta Avatar serisinden alınmış gibi bir görüntünün çıkmasını sağlıyor. Dünyanın dört bir yanından olayın fotoğrafları geliyor.

Görüntüleri Reuters paylaştı

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, Ateş çemberi Güneş tutulmasına ait görüntüleri paylaştı. Dünyanın dört bir yanında takip edilen olay ülkemizde de görüntülendi. Ateş çemberinin en net görüldüğü ilimiz ise Hakkari oldu.

Tutulmanın en net olarak görüldüğü bölgeler ise Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin’in bazı bölgeleri oldu. Ayrıca Avrupa’nın bir kısmından ve Avustralya’nın kuzeyinden de ateş çemberi tutulmasını kısmi olarak görmek mümkün oldu. Tutulma, Türkiye saatiyle 06.45’te başladı. Tutulmanın sona ermesinin ardından bizlere fotoğrafçıların ölümsüzleştirdiği bu kareler kaldı.