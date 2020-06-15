Solar Orbiter, Güneş'e İlk Yakın Geçişini Tamamladı

ESA’nın geliştirdiği uzay sondası Solar Orbiter, Güneş misyonu kapsamında Güneş’e ilk yakın geçişini tamamladı. Uzay aracı, şu an Güneş’ten 77 milyon kilometre uzakta.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından Güneş’in yakınına gönderilen uzay aracı Solar Orbiter (SolO), Güneş’e ilk yakın geçişini tamamladı. Perihelion olarak bilinen bu yakın geçiş, sondayı Venüs ve Merkür’ün yörüngeleri arasında bir yerlere yerleştiriyor. Şu anda Güneş’e olan mesafesi 77 milyon km olan SolO’nun önümüzdeki yıllarda Güneş’in 43 milyon km yakınına gideceği biliniyor.

Bu görev, kendi Güneş Sistemi’miz için büyük önem taşıyor, çünkü bu zamana kadar sadece 5 tane uzay aracı iç Güneş Sistemi’ni araştırdı. Bu uzay araçları; Mariner 10, Helios 1 & 2, Messenger ve Parker Solar Probe.

Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı ne?

Dünya’mız, pek çok gezegenin aksine Güneş’ine yaşama elverişli bir uzaklıkta yer alıyor. Suyun buz formunu almayacak kadar sıcak, buharlaşmayacak kadar da soğuk bir mesafede olan Düny’nın, Güneş’le arsında ortalama 149 milyon kilometre mesafe sunuyor. Bu uzaklık o kadar fazla ki ışık bile 8 dakikada bir yerden diğer bir yere ulaşabilir. Yani, bizim her gün gökyüzünde gördüğümüz Güneş ışıkları, devasa yıldızın 8 dakika önceki görüntüsünü bizlere sunuyor.

Dünyaca ünlü havacılık şirketi Airbus tarafından geliştirilen SolO, halihazırda pek çok bilimsel aracını kullanmaya başladı, ancak aracın tam kapasite çalışması için Güneş’e daha fazla yaklaşması bekleniyor. Deneylere kısmen erken başlayan aracın daha önünde uzun bir yol varmış gibi görünüyor. Öte yandan NASA’nın Güneş’i araştırmak için yolladığı uzay aracı Parker Solar Probe ise Güneş’e çok daha fazla yakın. Parker Solar Probe, 7 Haziran’da Güneş’imizden yalnızca 19 milyon kilometre uzaklıktan geçmişti.