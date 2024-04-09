Audi, 2023 model S3'ü tanıttı. Ultra lüks otomobil, yapılan makyaj çalışması ile her zamankinden daha yakışıklı. Ayrıca performansıyla da mest edecek gibi görünüyor.

Volkswagen'in premium otomobil üreticisi Audi, düzenlediği bir etkinlikte 2025 model S3'ü tanıttı. Performansıyla da tasarımıyla da mest edecek olan otomobil, fiyatıyla da can yakacaktır gibi görünüyor. Peki 2025 model Audi S3, tüketicilere neler vadediyor?

Audi S3'ün dış kısmına baktığımızda, orta seviye makyaj uygulandığını görüyoruz. Bu bağlamda; otomobilin ön ve arka aydınlatmaları yenilendi. Ayrıca ön ızgara, tasarım açısından altıgen petekleri terk etmiş durumda. Bu da aracın daha sportif görünmesini sağlıyor.

Karşınızda 2025 model Audi S3

Aracın iç kısmına geçtiğimizde ise çok büyük bir değişim görmüyoruz. Konsol kısmı, genel olarak korunmuş durumda. Ancak daha önce oldukça küçük olan vites topuzu, yeni modelde daha büyük.

2025 model Audi S3'ün kaputunu kaldırdığımızda ise bir canavarla karşılaşıyoruz. Araçta 328 beygir gücü ve 420 Nm tork üreten, turboşarjlı 2.0 litrelik benzinli motor bulunuyor. Özel performans teknolojileriyle donatılan Audi S3, 0-100 km/s hızlanmasını 4,4 saniyede tamamlıyor. Aracın maksimum hızı ise 250 km/s olarak açıklandı.

Audi, 2025 model S3 için fiyat açıklaması yapmadı. Ancak otomobilin, yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceğini biliyoruz. Merak edenler için Türkiye'de satılan en ucuz Audi S3'ün fiyatının 4,7 milyon TL olduğunu belirtelim.