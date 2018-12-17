Audi'nin Elektrikli Spor Arabası E-Tron GT İlk Kez Yollarda

Audi'nin yakın gelecekte piyasaya sürmesi beklenen Audi E-Tron GT isimli aracı ilk kez asfalta indi.

2018 Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında, meraklıları için konsept versiyonu sergilenen elektrikli model E-Tron ilk kez asfalta indi. Audi'nin Porsche desteği ile geliştirdiği dört kapılı E-Tron GT'nin en erken 2020 yılının sonlarında üretime girmesi bekleniyor.

Audi'nin Tesla Model S'e rakip olarak piyasaya süreceği E-Tron GT, dört kapılı bir coupe olarak karşımıza çıkıyor. 400 kilometre menzile sahip olacak olan otomobilde 90 kWh'lık batarya bulunuyor. 100 KM/s hıza sadece 3.5 saniye gibi bir sürede olaşabilecek olan E-Tron GT'nin 800 voltluk bataryasında hızlı şarj özelliği bulunacak.

Bu batarya, %80 doluluğa sadece 20 dakika gibi bir sürede erişebiliyor olacak. Porsche Taycan ile aynı altyapıda tasarlanan aracın uzunluğu 4.96, yüksekliği 1.38 ve genişliği ise 1.96 metre olacak. Audi, otomobilin geliştirilme sürecinin %95 oranında tamamlandığını ve halledilmesi gereken ufak detaylar bulunduğunu açıkladı. Net çıkış tarihi ve fiyat bilgisi ortaya çıkınca sizlerle paylaşıyor olacağız.