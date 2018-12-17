  • Audi'nin Elektrikli Spor Arabası E-Tron GT İlk Kez Yollarda

Audi'nin Elektrikli Spor Arabası E-Tron GT İlk Kez Yollarda (Video)

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Audi'nin yakın gelecekte piyasaya sürmesi beklenen Audi E-Tron GT isimli aracı ilk kez asfalta indi.

2018 Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında, meraklıları için konsept versiyonu sergilenen elektrikli model E-Tron ilk kez asfalta indi. Audi'nin Porsche desteği ile geliştirdiği dört kapılı E-Tron GT'nin en erken 2020 yılının sonlarında üretime girmesi bekleniyor.

Audi'nin Tesla Model S'e rakip olarak piyasaya süreceği E-Tron GT, dört kapılı bir coupe olarak karşımıza çıkıyor. 400 kilometre menzile sahip olacak olan otomobilde 90 kWh'lık batarya bulunuyor. 100 KM/s hıza sadece 3.5 saniye gibi bir sürede olaşabilecek olan E-Tron GT'nin 800 voltluk bataryasında hızlı şarj özelliği bulunacak.

Bu batarya, %80 doluluğa sadece 20 dakika gibi bir sürede erişebiliyor olacak. Porsche Taycan ile aynı altyapıda tasarlanan aracın uzunluğu 4.96, yüksekliği 1.38 ve genişliği ise 1.96 metre olacak. Audi, otomobilin geliştirilme sürecinin %95 oranında tamamlandığını ve halledilmesi gereken ufak detaylar bulunduğunu açıkladı. Net çıkış tarihi ve fiyat bilgisi ortaya çıkınca sizlerle paylaşıyor olacağız.
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Kaynak : https://www.engadget.com/2018/12/16/audi-etron-gt-concept-car-first-drive/ + https://tr.motor1.com/news/280245/2019-audi-etron-gt-resmi/
Etiketler: audi e-tron GT
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