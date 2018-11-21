Avengers 4 Fanından Kafa Karıştırıcı Thanos Teorisi

Gişe rekorları kıran ve oldukça da konuşulan Avengers: Infinity War filmiyle ilgili, hayranlar tarafından ilginç ve kafa karıştırıcı bir teori ortaya atıldı.

OKUMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE: Sizleri bu yazının Avengers: Sonsuzluk Savaşı filmiyle alakalı spoilerlar içerdiğiyle ilgili uyarıyoruz. Yazıyı okumak sizin seçiminiz olacaktır.

Bildiğiniz üzere bu filmde Thanos, Sonsuzluk Taşları için bütün evrende bir keşfe çıktı. Sonuç olarak bütün taşları ele geçiren Thanos, parmağını şıklattı ve evrendeki canlı yaşamın yarısını gerçeklikten sildi. Fakat haberimizde bahsedeceğimiz teori kafanızı karıştıracak. Evrenin yarısını sildiği bir gerçek, ama bu fan teorisine göre bunu tüm taşlar ile yapmadı. Bu teori Reddit'te bir kullanıcı olan 11_Apollo_22'den gelmekte ve kendisi de bu teorinin biraz tutarsız olduğunu söylüyor.

Kullanıcının teorisi yedinci bir sonsuzluk taşının olması değil. Filmde de görebildiğiniz üzere Scarlet Witch'in güçleri bir sonsuzluk taşını yok edebilecek kadar güçlü. Ayrıca Scarlet Witch güçlerini kullanırken kırmızı bir enerji ortaya çıkmakta ve Gerçeklik Taşı da kırmızı.

Kullanıcının teorisi bu ikisi arasında bir bağıntı olduğunu öne sürüyor. Teori, Thanos'un gerçeklik taşına sahip olmadığı halde oradaymış gibi görmesi hakkında. 11_Apollo_22, Scarlet Witch'in bir noktada herkesin zihnini yönetmesiyle ilgili bir ipucu ile teorisini destekliyor.

Şimdi gelelim teorideki tutarsızlıklara. Öncelikle Scarlet Witch, güçlerini Zihin Taşı'nın yardımıyla kazandı, Gerçeklik Taşı'yla değil. İkisi arasındaki benzerliğin rastlantısal olduğu akla daha yatkın. Ayrıca karakterin adı Scarlet Witch (Kızıl Cadı), yani onun güçlerini mavi veya yeşil yapmak, biraz uyumsuz kaçardı.

Bunun haricinde, Thanos'un evrenin yarısını altı taş olmadan nasıl sileceği sorusu da var. Bunun yanıtının plasebo etkisi olduğunu, aslında altıncı taşın gücünün Thanos'un içinde olduğunu düşünmek biraz tutarsız geliyor. Thanos ve küçük Gamora arasındaki kısa konuşma, durumu biraz da olsa açıklıyor.

Belki de evrendeki canlı yaşamının yarısının silinmesi yalnızca Scarlet Witch'in ilüzyonuydu, olamaz mı? Pek fazla akla yatmıyor. Zira Scarlet Witch'in ilüzyon güçleri olduğu kanıtlanmadı. Eğer varsa bile, öyle bir durumda belki de Wakanda'lı insanlar patlamazdı ve Civil War hiç başlamazdı. Bunun haricinde, böyle bir ilüzyon nasıl bir işe yarayabilirdi? Çünkü düşününce, -yüz ifadelerine göre- diğer Avenger'ların böyle bir plan hakkında bir bilgisi yok gibi görünüyordu.