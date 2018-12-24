Avengers: Endgame'in Yönetmenlerinden Yeni Açıklamalar

Avengers: Infinity War, bu senenin en başarılı filmlerinden biriydi; bunu da 10 senelik bir geçmişe dayandırıyor. Avengers: Endgame ise, Infinity War'un kaldığı yerden devam edecekken geriye kalan kahramanlarımızın intikam almasını izleyeceğiz.

Marvel, Disney ve Endgame ile uzaktan yakından alakası olan herkes oldukça gizli saklı davranıyorlar. Filmlerin yönetmenleri olan Russo Kardeşler, hayranlara ufak tefek ipuçları vererek, ya da zaman zaman onları kandırarak, heyecan seviyesini en üstlerde tutmaya and içmiş gibi davranıyorlar.

Birkaç hafta önce, yönetmenlerin filmi 3 saat uzunluğunda yapmak için uğraştıkları açıklamasının ardından, bazı kaynaklar sinemaların daha fazla seans koyabilmesi adına sürenin azaltılacağını söylemişti. Yakın zamanda ise yeni bir açıklama daha geldi. Russo Kardeşler'in Empire Magazine ile yaptığı röportajda söylediği sözler ise 3 saatin neredeyse kesinleşmiş olduğunu ortaya koyuyor: "Filmin aşağı yukarı 3 saat olmasının ihtimali oldukça yüksek. Ne de olsa bu filmin anlatacak çok şeyi var."

Bu durum, hayranlar için sevindirici haberler demek olsa da yönetmenler spoiler vermemekte kararlı: "Infinity War'u geçer miyiz geçmez miyiz, bilmiyoruz. Ancak yapmak istediğimiz şey sahip olduğumuz karakterlerle en iyi hikayeyi anlatabilmek. 10 senelik ana hikayeyi bir sona getiriyoruz, bunun da oldukça dramatik bir etkisi var. İsim konusunda tutucu olduk, fragman konusunda tutucu olduk; istediğimiz en son şey de filmin konusu ve yapısı hakkında bilgiler vermek."

Anthony Russo, Thanos'un Infinity War'da yaptıklarıyla tüm evreni bir araya getirdiğini söyledi: "Bu karakterler Infinity War'dan sonra hikayeyi devam ettirecek olan karakterler. Tüm evren aynı kaderi yaşadı ve hepsi bu deneyim sayesinde bir araya geldi." Joe Russo ise şöyle ekledi: "Thanos yapmak istediği şeyi başardı. Bitirdi. Artık emekli."

Anthony Russo'ya filme giderken yanımızda mendil getirmemiz gerekli mi diye sorulduğunda ise, "Filmin sonu için ben mendil getireceğim." sözlerini sarf etti.

Avengers: Endgame'in şu ana kadar izlediğimiz tüm Marvel filmlerinden farklı bir tona sahip olacağını, kahramanlarımızın kahramanlık için değil intikam için bir araya geleceğini düşünüyoruz.