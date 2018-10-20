Avengers Karakterlerinin Yıllar İçindeki Değişimleri

Marvel filmleri arasında en çok sevilenlerden olan Avengers filmlerinin karakterlerinin seneler içinde geçirdikleri değişim, kimi karakterlerde kendini çok belli etmese de genel anlamda oldukça ilgi çekici.

Sinema dünyası son yıllarda büyük bir 'süper kahraman' furyasına kendini kaptırmış durumda. Bu durumun en büyük etkileyici faktörü ise Marvel Sinematik Evreni'nin genişlemesi ve Marvel'in durmadan piyasaya sürdüğü yeni filmler diyebiliriz. Hal böyle olunca da pek çok oyuncu ve canlandırdıkları karakterler de sürekli gözümüzün önünde. Her ne kadar geçirdikleri değişimi biz çok fark edemesek de aslında karakterlerin her biri büyük değişimler yaşadı.

Scarlett Johansson: 2010 - 2018

Anthony Mackie​: 2014 - 2018

Chris Hemsworth​: 2011 - 2018

Chris Evans​: 2011 - 2018

Samuel L. Jackson​: 2010 - 2015

Robert Downey Jr.: 2008 - 2018