Avengers Karakterlerinin Yıllar İçindeki Değişimleri

Sinema dünyası son yıllarda büyük bir 'süper kahraman' furyasına kendini kaptırmış durumda. Bu durumun en büyük etkileyici faktörü ise Marvel Sinematik Evreni'nin genişlemesi ve Marvel'in durmadan piyasaya sürdüğü yeni filmler diyebiliriz. Hal böyle olunca da pek çok oyuncu ve canlandırdıkları karakterler de sürekli gözümüzün önünde. Her ne kadar geçirdikleri değişimi biz çok fark edemesek de aslında karakterlerin her biri büyük değişimler yaşadı.
Scarlett Johansson: 2010 - 2018
Anthony Mackie: 2014 - 2018
Chris Hemsworth: 2011 - 2018
Chris Evans: 2011 - 2018
Samuel L. Jackson: 2010 - 2015
Robert Downey Jr.: 2008 - 2018
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