Çinli teknoloji devi Huawei'nin Avrupa topraklarındaki 5G çalışmaları Avrupa Birliği tarafından yasaklanabilir. Yasağın yürürlüğe girip girmeyeceği kesin olmamakla birlikte, böyle bir düşüncenin varlığı dört Avrupa Birliği yetkilisi tarafından doğrulanmış durumda.

Avrupa Birliği, yeni mobil ağ altyapısı üzerine çalışmalarını sürdüren Huawei'nin Avrupa topraklarındaki faaliyetlerini yasaklamaya yönelik planlar yapıyor. Bu bilgi dört Avrupa Birliği yetkilisi tarafından doğrulandığından dolayı, Huawei'nin üzerindeki baskı gittikçe artmakta.

Avrupalı yöneticilerin bu konu üzerindeki tartışmaları henüz yeni olsa da bu yasakları uygulamaya geçirmeleri için sebepleri var gibi görünüyor. Bu hamlenin ABD ile Çin arasındaki ticari ve politik savaştan dolayı Avrupa Birliği'nin endişe etmesinin bir sonucu olması da ihtimaller dahilinde.

Huawei gibi bir firmayı Avrupa'dan uzaklaştırmak ve vatandaşları kullanımdan caydırmak ABD için gayet faydalı bir durum olabilir. Bunun sebebiyse Amerikalı güvenlik uzmanlarının Huawei üzerinden yapılacak bir Çin casusluğu ihtimalinden endişe duyması. Tabii ki Huawei'ye göre bu iddialar ve düşünceler tamamen yersiz ve asılsız.

Huawei'nin sözcülerinden biri, geçtiğimiz günlerde "Huawei, Avrupa için bir güvenlik standardı geliştirmek için Avrupa şirketleriyle çalışacak" demişti. Buna ek olarak, Huawei'nin Brüksel'de siber güvenlik odaklı yeni bir merkez açacağı biliniyor. Bu da şirketin Avrupa'ya bağlılığının bir göstergesi olabilir.