Huawei’nin Orta Sınıf Telefonu P30 Lite Özellikleri

Yakın zamanda Avrasya Ekonomik Komisyonu’ndan yeşil ışık alan gizemli Huawei telefonun P30 Lite olduğu iddia edilirken, cihazın muhtemel özellikleri de belli oldu.

Huawei’nin Çin’in yetkili otoritesi 3C’de MAR-AL00 adlı bir telefona izin verdiği ve Avrasya Ekonomik Komisyonu’nda da aynı telefonun MAR-LX1M adlı versiyonuna dair başvur olduğu ortaya çıktı. Bu telefonların Huawei P30 Lite olması bekleniyor. P30 Lite, yeni gelecek olan P30 ve P30 Pro telefonların orta sınıfa hitap eden versiyonu olacak. Üstelik P30 Lite’ın önümüzdeki ay piyasaya çıkma ihtimali dahi bulunuyor.

Plastik bir kasası olması beklenen telefonun bir damla çentiğe sahip olması mümkün ancak birkaç farklı kaynakta telefonda bir delik içine kamera yerleştirilmiş olabileceği söyleniyor. Ön tarafında tek kamerası olması beklenen telefon ince çerçeveli olarak tasarlanacak, böylece büyük bir ekran:yüzey oranına sahip olacak.

P30 Lite’ın 6 inç IPS LCD ekranı olması bekleniyor. Bu ekran Full HD+ özellikte olacak. “Marie Claire” kod adlı telefonun arkasında bir parmak izi okuyucu bulunacak. Telefonun arka kısmında ayrıca 3 kameralı bir sistem olması bekleniyor. Bu kameralar 20 MP, 16 MP ve 2 MP olacak.

Cihazın işlemcisinin Kirin 710 olması bekleniyor. Bu çipseti daha önce de Nova 3i’lerde görmüştük. Bu çip bir amiral gemisi performansı sağlayamasa da oldukça verimli çalışan ve yüksek seviyede performans üretebilen bir çip. Huawei P30 Lite’ın RAM seçenekleri, firmanın diğer orta sınıf telefonlarına bakarsak 6 GB’a kadar seçeneklere sahip olacak. Son dönemde amiral gemilerinin RAM artışları firmayı belki bir sürpriz yapıp 8 GB’lık versiyon üretmeye itebilir.

18W hızlı şarj özelliğine sahip olacak olan telefonun işletim sistemi ise Android 9 Pie olacak. Elbette ki bu işletim sisteminde Huawei’nin kendi arayüzü EMUI aktif olacak.

Hakkındaki diğer detayların pek bilinmediği telefonun ilk olarak teknoloji devinin anayurdu olan Çin’de piyasaya çıkması bekleniyor. Firmanın, üç arka kameralı bir başka telefonu da Çin pazarında satışa sunmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.