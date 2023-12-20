Avrupa Birliği, pornografik içerik paylaşılan üç büyük internet sitesini "çok büyük çevrim içi platform" kapsamına aldı. Bu internet siteleri, artık kimlik doğrulama ve yasa dışı içerikle mücadele gibi konularda büyük sorumluluklar alacaklar.

Avrupa Birliği, bir süredir Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ile Dijital Piyasalar Yasası (DMA) üzerinden teknoloji şirketlerini köşeye sıkıştırıyor. Hatta daha birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, DSA kapsamında dünyanın en büyük mikroblog platformu X'e soruşturma açıldığından bahsetmiştik.

Bugünse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği, dünyanın en büyük pornografik içerik sitelerinin başında gelen Pornhub, XVideos ve Stripchat ile ilgili önemli bir karar aldı. Yetkililer, bu üç internet sitesinin "çok büyük çevrim içi platformlar" (VLOP) olduğuna hükmetti. Bu hüküm, porno sektörünün devlerine ağır sorumluluklar yükleyecek.

Siteler, aylık 45 milyon kullanıcı sınırını aşıyor

Avrupa Komisyonu, konuyla ilgili açıklamasında söz konusu internet sitelerinin neden çok büyük çevrim içi platformlar olarak kabul edildiklerini de açıkladı. Yapılan açıklamaya göre kararın nedeni, her üç internet sitesinin de aylık 45 milyon kullanıcı sınırını aşıyor olması. Hâl böyle olunca bu internet sitelerinin, Şubat 2024'e kadar Dijital Hizmetler Yasası yükümlülüklerini sağlamalılar.

Peki bu pornografik siteleri nasıl yükümlülükler bekliyor?

Pornhub, XVideos ve Stripchat'in VLOP kapsamına alınması, bu internet sitelerinin yasa dışı içeriklerle mücadele etmesini gerektirecek. Bu bağlamda; başta çocuklar olmak üzere cinsel istismarın her türlüsü için tedbirler alınacak. Ve elbette, kullanıcılar için yaş doğrulama mekanizmaları geliştirilecek. Yani bahsi geçen siteleri ziyaret eden bireylerin yetişkin olmaları gerekecek. Ayrıca platformlar, artık dış denetimlere tabi olacaklar. Şeffaflık raporları oluşturmak ve araştırmacılara veri sağlamak gibi yükümlülükler de internet sitelerini bekleyen hususlar arasında yer alıyor.

DSA ile ilgili detaylı bilgi için:

Pornografik içerikli sitelerin bu kararı nasıl karşılayacakları belli değil. Ancak DSA, her anlamda çok zorlayan bir yasa. Mesela e-ticaret devi Amazon bile DSA kapsamındaki yükümlülüklere nasıl uyacağına ilişkin tartışmalar içerisinde. Eğer pornografik içerikli siteler DSA'ya uyumlu hâle gelmeyi reddederse Avrupa Birliği ülkelerinde hizmet vermeyi bırakıp, kullanıcılarını VPN'e yönlendirebilirler gibi görünüyor.

Bu arada; xHamster ve YouPorn gibi platformların neden DSA kapsamına alınmadığını merak etmiş olabilirsiniz. Edinilen bilgilere göre xHamster, aylık 32 milyon kullanıcıya sahip. YouPorn'un ise aylık 7 milyon civarı kullanıcıya sahip olduğu bildiriliyor.

Peki bu internet sitelerinin Türkiye'deki durumu nasıl?

Pornografik içerikler, Türkiye'de büyük bir tabu. Hâl böyle olunca bu tür içeriklerin paylaşıldığı dev platformların neredeyse hepsi yasaklı durumda. Ancak bu yasağı aşmanın çok kolay yolları olduğunu da herkes biliyor. İşte bu yüzden, Türkiye'nin de böyle yasalara ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz.

Eğer bir gün Türkiye'de de DSA benzeri bir yasa oluşturulursa yasaklar kalkmış olur ve yetişkin bireyler, daha özgür bir internet deneyimi yaşamaya başlarlar. Üstelik pornografik içeriklerin denetlenebilir hâle getirilmesi, bu alandaki suç unsurlarına karşı da önemli bir tedbir olacaktır. Tabii biz sadece varsayımlar üzerinden konuşuyoruz. Bir gün DSA benzeri bir yasa oluşursa sizleri bilgilendiririz.